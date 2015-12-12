Голоса за передачу Киево-Печерской лавры в УПЦ КП с помощью email маркетинга и обмана

Более 13 тысяч голосов за петицию о передаче Киево-Печерской лавры УПЦ Киевского патриархата были собраны с помощью email маркетинга и обмана.

В частности, использованные в рассылке электронные адреса предварительно были зарегистрированы на сайте Киевского городского совета как те, с которых якобы киевляне проголосовали за эту петицию, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, ссылаясь на заявление Информационного отдела УПЦ.

"Об этом сообщают многочисленные пользователи сети Интернет, которым на электронную почту приходила рассылка с просьбой подтвердить подписание упомянутой петиции. Когда пользователи открывали ссылку с целью узнать ее содержание, или отказаться от подписания – автоматически получали следующее сообщение о том, что их голос засчитан в поддержку петиции. При этом не происходило никакой регистрации подписантов - достаточно было нажать на активную ссылку в полученном письме", - говорится в заявлении.

Такой метод сбора подписей в Информационном отделе УПЦ считают компьютерной подтасовкой, а саму петицию -"спланированной провокацией с незаконным использованием базы данных пользователей интернета, которые попали в рассылку уже предварительно зарегистрированных страниц для подписания петиции".

При этом в Информационном отделе УПЦ обращают внимание на то, что в рассылке были использованы электронные адреса не только жителей Киева и Украины, но и иностранные, в частности - Канады, о чем свидетельствует скан одного из писем рассылки, который есть в распоряжении отдела.

"Эта махинация планировалась для создания очередной информационной спекуляции о том, что общество якобы не поддерживает Украинскую Православную Церковь, за что и были собраны тысячи подписей за рекордно короткий срок", - считают в Информационном отделе УПЦ.

По материалам Информационного отдела УПЦ