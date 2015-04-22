Настоятель храма УПЦ в Бабьем яру рассказал о масштабах пожара и попросил защиты от нападений

В Шевченковском районе Киева сегодня, в 4 утра, на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" неизвестные подожгли храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на настоятеля храма протоиеря Сергея Темника, злоумышленники облили одну из деревянных стен бензином и подожгли ее. В результате пожара стена храма прогорела насквозь.

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“Охранник почувствовал резкий запах гари. Возгорание было большим. Для того, чтобы потушить пожар понадобились два огнетушителя. На место происшествия прибыли cледственнная группа и сотрудники МЧС. Это уже третья кощунственная попытка уничтожить храм. До этого кто-то дважды бросал «коктейли Молотова», но очаги возгорания были небольшими. В этот раз злоумышленники, похоже, действовали иначе - залили между досками стены бензин и подожгли”, - рассказал настоятель.

По словам отца Сергия, пожар был большим и дым был заметен далеко от места происшествия.

"Как и в прошлый раз возле храма были оставлены вещественные доказательства. Правоохранители уже занимаются расследованием. Размер материального ущерба устанавливается”, - сообщил протоиерей Темник.

Настоятель храма просит всех, от кого это зависит, защитить храмовое сооружение и общину от нападений.

«В прошлый раз злоумышленники зафиксировали поджог храма на видео – момент, когда они бросали бутылки с зажигательной смесью. Этот видеоролик поджигатели разместили в интеренете. Тогда стало понятно, что это спланированная акция и попытки уничтожить храм будут предприниматься вновь», - заключил настоятель храма УПЦ.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2014 года в 04.00 бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» УПЦ на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Пожар вовремя заметили и ликвидировали.

26 января 2015 года в 04.00 произошла очередная попытка поджога храма. Злоумышленники бросили шесть бутылок зажигательной смеси, три из которых не сработали. В резудльтате происшествия была повреждена алтарная часть храма.