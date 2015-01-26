В Киеве неизвестные бросили шесть "коктейлей Молотова" в храм УПЦ в Бабьем яру (фото)

В Шевченковском районе Киева сегодня в 4 утра на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" произошла очередная попытка поджога храма в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви.

Как сообщил "УНИАН-Религии" настоятель храма протоиерей Сергей Темник, злоумышленники бросили шесть бутылок зажигательной смеси, три из которых не сработали. Повреждена алтарная часть храма. Святыни в алтаре не пострадали.

“Утром охранник услышал сильные взрывы и сразу вызвал милицию. Возле храма он увидел трех мужчин, которые ходили вокруг, а потом ушли. Охранник огнетушителем потушил пожар. Через 5 минут прибыл наряд милиции, а позже - оперативно-розыскная группа. В этот раз злоумышленники целились бутылками туда, где дерево, под крышу”, - рассказал настоятель храма.

Также, по словам отца Сергия, зажигательной смесью была облита стена трапезной храма. Охранник ликвидировал пожар.

"Нападавшие оставили вещественные доказательства своих преступных действий, которые нашла милиция. Размер материального ущерба устанавливается”, - сообщил протоиерей С.Темник.

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Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2014 года в 04.00 бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм УПЦ на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Пожар вовремя заметили и ликвидировали.

Фото: личный архив протоиерея Сергия Темник.