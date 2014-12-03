В Киеве сегодня бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» УПЦ

В Шевченковском районе Киева сегодня в 04.00 на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" бутылкой с зажигательной смесью был подожжен храм в честь иконы «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви.

Как сообщил "УНИАН-Религии" настоятель храма протоиерей Сергий Темник, охраннику удалось вовремя заметить и ликвидировать пожар. Святыни в алтаре не пострадали.

“Бутылка с зажигательной смесью попала за оконную решетку, в алтарь. Огонь повредил стену и окно, обогорели доски и полиэтилен. Кто поджог храм нам не известно. В последнее время поступали угрозы, но такое покушение на храм впервые», - сказал отец Сергий.

Настоятель сообщил о поджоге храма в правоохранительные органы.

Сегодня вечером в храме состоится Всенощное бдение накануне праздника Введения Пресвятой Богородицы.

Богослужения в храме ведутся с 2012 года.