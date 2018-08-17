Четыре года на кафедре Киевских Митрополитов: как верующие УПЦ поздравляли своего Предстоятеля (репортаж "УНИАН-Религии")

Ранее утро. Соборная площадь перед Успенским собором Киево-Печерской лавры наполняется паломниками, архиереями в праздничных облачениях, нарядными детьми. Мамочки поправляют вертлявым малышам прически, завязывают шнурки, угощают просфорами. У верующих в руках яркие и пышные букеты цветов: лилии, розы, хризантемы. Все немного волнуются.

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"Сегодня замечательный день – 4 года с того дня, как наш любимый предстоятель, Блаженнейший Онуфрий взошел на престол и взял на себя ответственность за всю Православную Церковь в Украине, - объясняет причины наплыва паломников Валентина Мороз из Ирпеня. – Я сегодня, и сама встала пораньше, чтобы приехать в Лавру, получить благословение Блаженнейшего и может даже, если получится, поздравить его, ведь все эти 4 года он достойно исполняет свое почетное послушание перед Господом, несмотря на все нападки на нашу Церковь в это непростое время".

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Напомним, что 13 августа 2014 года Собор епископов 48 голосами "за" выбрал митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия предстоятелем УПЦ, а уже 17 августа состоялась его интронизация.

Внезапно размеренную утреннюю тишину нарушает заливистый перезвон, доносящийся с Большой лаврской колокольни. Звон разливается концентрированным переливом по всей площади перед собором, окутывает благодатью и предвкушением радости.

На площади появляется Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятель идет ко входу в собор, где его уже ожидают духовенство и архиереи Церкви, но множество верующих значительно усложняют ему эту задачу: все хотят получить благословение. Никому не отказывая, Блаженнейший медленно продвигается к храму.

"Это очень приятно и могу честно сказать – радостно, получить благословение от предстоятеля, - говорит киевлянка Анжелика Иванчук. – Я испытываю к нашему митрополиту настоящее уважение и рада, что именно такой человек стоит во главе Церкви. Сейчас идут захваты наших храмов, время от времени появляются заявления, что нужно захватить уже даже лавру, и не только в Киеве, но и в Почаеве. Это страшные тенденции. Но несмотря на это, я никогда не слышала, чтобы Блаженнейший призывал к зеркальным действиям, призывал отвечать агрессией на агрессию. Защищать свою веру он призывает молитвой, постом, совершенствованием себя. Понимаете, он не играет в политику, как некоторые другие люди, называющие себя патриархами. Он делает то, что должен делать, по моему мнению, настоящий лидер, настоящий монах, настоящий верующий человек – укреплять других в вере и нести слово Господа нашего обычным людям, таким как я. Приходя в храм, я хочу слышать о Боге и о спасении".

После богослужения в Успенском соборе, верующие поздравили Предстоятеля с годовщиной интронизации.

"Конечно, в первую очередь, я хочу пожелать Блаженнейшему спасения души и крепкого здоровья. Но еще я хотел бы пожелать нашему предстоятелю вот что: каждый раз общаясь с паствой и в комментариях для СМИ митрополит Онуфрий подчеркивает важность наступления мира в нашей стране. Он постоянно молится за мир. Эта тема действительно болит всем нам украинцам уже пятый год. Поэтому я хочу пожелать, чтобы Господь услышал молитвы нашего предстоятеля и мир поскорее наступил", - говорит киевлянин Сергей.

"В такое непростое для Церкви время хочу пожелать Блаженнейшему крепости духа. Мы даже представить себе не можем, насколько тяжело и сложно стоять во главе Церкви, когда с разных сторон ее пытаются разорвать и всячески унизить. Хочется сказать таким людям, чтобы они просто пришли в храм на службу и сами поняли, что здесь есть Божья благодать. Ну и, конечно, желаю Блаженнейшему долгих лет жизни, чтобы он смог дожить до того времени, когда хулители Церкви одумаются и между всеми православными в Украине будет согласие", - добавила жительница столицы Жанна Турчак.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".