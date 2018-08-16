Митрополит Онуфрий / фото из открытых источников

Школа духовной жизни Митрополита Онуфрия: 25 высказываний, которые направят мысли и действия к спасению души

17:32, 16 августа 2018
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Украинская Православная Церковь 17 августа празднует 4-ю годовщину интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов. В честь праздника проект «УНИАН-Религии» собрал 25 высказываний Предстоятеля, которые он произнес во время своих проповедей.

Митрополит Онуфрий / фото из открытых источников

Украинская Православная Церковь 17 августа празднует 4-ю годовщину интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов.

В честь праздника проект «УНИАН-Религии» собрал 25 высказываний Предстоятеля, которые он произнес во время своих проповедей.

Предстоятель УПЦ / фото из открытых источников

«Люди говорят, что надо изменить закон, надо его приблизить к человеку – но не Бога надо к человеку приближать, не Божий закон к человеку, а человека к Богу».

Мудрость Предстоятеля / Центр информации УПЦ

«Когда Бог будет судить нас, то не будет смотреть на наши саны, на наши облачения, а будет смотреть на наши дела, на то, как мы жили. Соблюдали заповеди Его».

Мудрость Предстоятеля / Центр информации УПЦ

«Нужно молиться за тех, кто нас понимает, за тех, кто нас не понимает, чтобы Бог дал всем познание Божественной истины, способность понимать Божественную волю».

«Задача Церкви не в том, чтобы достичь каких-либо экономических или социальных благ, а в том, чтобы привести человека ко Христу, привести человека к спасению».

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«Если мне не подходит Церковь, то Она не виновата – Она такая уже 2 тысячи лет. Я не такой. Я должен изменить себя, чтобы я подходил Церкви, чтобы я был пригоден Церкви. А если я Церковь сделаю под себя, подстрою под свои страсти, то Церковь уже не Церковь – это политическая организация, или что-то подобное, какой-то клуб, и в этой организации спасение человек никогда не достигнет».

«Мы никакой ни русский, ни украинский мир не строим. Мы строим мир Божий. Если мир Божий будет в нас, то и Украина будет хорошим государством, сильным, могущественным. Если Бога с нами не будет, то мы будем жалкими и несчастными».

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«Помолимся, чтобы Господь простил всех нас и благословил миром нашу Украинскую землю и всех нас, кто живет на ней, и тогда мы будем сыновьями спасения и вечной жизни».

«Любите Бога, живите со Христом и тогда у вас все будет хорошо!».

«Возможно, с нас будут смеяться, скажут, что мы не современные, не идем в ногу со временем - не важно. Не нужно смотреть на похвалу человеческую, а нужно думать, как к этому отнесется Бог».

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«Жизнь человека не является кратковременной, она - вечная. На земле только ее старт, но после перехода в вечность эта жизнь продолжается, и очень важно для человека, чтобы он имел в том мире такую жизнь, которая была бы жизнью, а не мучением».

«Молитва - это Божественная добродетель, которая преклоняет Небо к земле, нисходит на народы, на землю Божественную благодать; которая все освящает, оживотворяет, дает силы земли плодоносить, приносить злаки и фрукты, плоды; которая дает силу воздуху быть полезным для человека; которая помогает человеку терпеть сложности, которые причиняют во время земной жизни человека злые духи, демоны и мы сами».

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«...Нельзя останавливаться на своем пути к Богу. Надо себя принуждать, даже когда кажется, что уже ничего нельзя сделать. Нужно заставлять себя вставать и идти. Маленькими шагами, но идти к Богу».

«Человек, который себя принуждает, все бросает ради Господа, приобретает Царство Небесное».

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«Если человек живет в мире с Богом, исполняет святые заповеди, которые Бог дал для нашего блага, то он имеет здравый ум. Но когда человек отворачивается от Бога, то его разум болеет и даже может умереть».

«Если человек живет в плену греха, то никакой Томос ему не поможет».

«Чтобы показать свою любовь к Богу мы должны засвидетельствовать это не декларациями и заявлениями, а собственной жизнью».

«Тот, кто не протягивает руки свои к греху, получает от Бога такую радость, которую не возможно представить. Он получает ту радость, тот покой, то счастье, которое ищут все люди. Одни ищут его в богатстве, другие в земных положениях, в славе человеческой, третьи - в алкоголе или наркотиках, но находят его только те, кто связывает себя узами священных Заповедей Божьих».

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«Когда человек доверяет себя Богу, то становится сильным и может делать все, что захочет. [...] Чем более человек доверяет свою жизнь Богу, тем сильнее становится».

«Если мы доверяем себя Богу, то Благодать Божия покрывает нас во всех трудностях и испытаниях земной жизни. Эти испытания для нас становятся такими же незначительными, как комариный укус, но если человек остается самонадеянным, то даже малейшее испытание для нее - это как укус кобры».

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«Господь слышит молитву каждой матери и принимает ее».

«Жизненные проблемы решаются не внешней мудростью, не ученостью, а мудростью духовной».

«Человек должен сделать свою душу пустыней, в которой он, если не постоянно, то время от времени, будет жить, входить туда и там творить молитву: и за свои грехи каяться, и молиться за весь мир».

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«Человек, который себя принуждает, заставляет идти против греха, иногда падает, иногда поднимается, но в конце концов увенчивается успехом. Потому что грех побеждается усилием. Господь, видя наши намерения, дает нам благодать и силу, которая помогает победить наши грехи».

«Испытания у каждого человека есть, нет такого человека, который бы гладко, как по воде во время штиля, прошел по пути своей земной жизни. Житейское море постоянно волнуется. Волны бывают меньше, бывают больше. И мы должны жить так, чтобы эти волны нас не поглотили, не накрыли, не потопили».

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«Если вас заставляют что-то сделать, то надо посмотреть, что об этом говорит Господь, почитать Библию, Святых Отцов, послушать свою совесть, возможно, пойти посоветоваться со священником или монахом - и тогда принимать решение о том, как поступать».

"УНИАН-Религии".

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