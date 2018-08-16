Школа духовной жизни Митрополита Онуфрия: 25 высказываний, которые направят мысли и действия к спасению души

Украинская Православная Церковь 17 августа празднует 4-ю годовщину интронизации Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на кафедру Киевских митрополитов.

В честь праздника проект «УНИАН-Религии» собрал 25 высказываний Предстоятеля, которые он произнес во время своих проповедей.

«Люди говорят, что надо изменить закон, надо его приблизить к человеку – но не Бога надо к человеку приближать, не Божий закон к человеку, а человека к Богу».

«Когда Бог будет судить нас, то не будет смотреть на наши саны, на наши облачения, а будет смотреть на наши дела, на то, как мы жили. Соблюдали заповеди Его».

«Нужно молиться за тех, кто нас понимает, за тех, кто нас не понимает, чтобы Бог дал всем познание Божественной истины, способность понимать Божественную волю».

«Задача Церкви не в том, чтобы достичь каких-либо экономических или социальных благ, а в том, чтобы привести человека ко Христу, привести человека к спасению».

«Если мне не подходит Церковь, то Она не виновата – Она такая уже 2 тысячи лет. Я не такой. Я должен изменить себя, чтобы я подходил Церкви, чтобы я был пригоден Церкви. А если я Церковь сделаю под себя, подстрою под свои страсти, то Церковь уже не Церковь – это политическая организация, или что-то подобное, какой-то клуб, и в этой организации спасение человек никогда не достигнет».

«Мы никакой ни русский, ни украинский мир не строим. Мы строим мир Божий. Если мир Божий будет в нас, то и Украина будет хорошим государством, сильным, могущественным. Если Бога с нами не будет, то мы будем жалкими и несчастными».

«Помолимся, чтобы Господь простил всех нас и благословил миром нашу Украинскую землю и всех нас, кто живет на ней, и тогда мы будем сыновьями спасения и вечной жизни».

«Любите Бога, живите со Христом и тогда у вас все будет хорошо!».

«Возможно, с нас будут смеяться, скажут, что мы не современные, не идем в ногу со временем - не важно. Не нужно смотреть на похвалу человеческую, а нужно думать, как к этому отнесется Бог».

«Жизнь человека не является кратковременной, она - вечная. На земле только ее старт, но после перехода в вечность эта жизнь продолжается, и очень важно для человека, чтобы он имел в том мире такую жизнь, которая была бы жизнью, а не мучением».

«Молитва - это Божественная добродетель, которая преклоняет Небо к земле, нисходит на народы, на землю Божественную благодать; которая все освящает, оживотворяет, дает силы земли плодоносить, приносить злаки и фрукты, плоды; которая дает силу воздуху быть полезным для человека; которая помогает человеку терпеть сложности, которые причиняют во время земной жизни человека злые духи, демоны и мы сами».

«...Нельзя останавливаться на своем пути к Богу. Надо себя принуждать, даже когда кажется, что уже ничего нельзя сделать. Нужно заставлять себя вставать и идти. Маленькими шагами, но идти к Богу».

«Человек, который себя принуждает, все бросает ради Господа, приобретает Царство Небесное».

«Если человек живет в мире с Богом, исполняет святые заповеди, которые Бог дал для нашего блага, то он имеет здравый ум. Но когда человек отворачивается от Бога, то его разум болеет и даже может умереть».

«Если человек живет в плену греха, то никакой Томос ему не поможет».

«Чтобы показать свою любовь к Богу мы должны засвидетельствовать это не декларациями и заявлениями, а собственной жизнью».

«Тот, кто не протягивает руки свои к греху, получает от Бога такую радость, которую не возможно представить. Он получает ту радость, тот покой, то счастье, которое ищут все люди. Одни ищут его в богатстве, другие в земных положениях, в славе человеческой, третьи - в алкоголе или наркотиках, но находят его только те, кто связывает себя узами священных Заповедей Божьих».

«Когда человек доверяет себя Богу, то становится сильным и может делать все, что захочет. [...] Чем более человек доверяет свою жизнь Богу, тем сильнее становится».

«Если мы доверяем себя Богу, то Благодать Божия покрывает нас во всех трудностях и испытаниях земной жизни. Эти испытания для нас становятся такими же незначительными, как комариный укус, но если человек остается самонадеянным, то даже малейшее испытание для нее - это как укус кобры».

«Господь слышит молитву каждой матери и принимает ее».

«Жизненные проблемы решаются не внешней мудростью, не ученостью, а мудростью духовной».

«Человек должен сделать свою душу пустыней, в которой он, если не постоянно, то время от времени, будет жить, входить туда и там творить молитву: и за свои грехи каяться, и молиться за весь мир».

«Человек, который себя принуждает, заставляет идти против греха, иногда падает, иногда поднимается, но в конце концов увенчивается успехом. Потому что грех побеждается усилием. Господь, видя наши намерения, дает нам благодать и силу, которая помогает победить наши грехи».

«Испытания у каждого человека есть, нет такого человека, который бы гладко, как по воде во время штиля, прошел по пути своей земной жизни. Житейское море постоянно волнуется. Волны бывают меньше, бывают больше. И мы должны жить так, чтобы эти волны нас не поглотили, не накрыли, не потопили».

«Если вас заставляют что-то сделать, то надо посмотреть, что об этом говорит Господь, почитать Библию, Святых Отцов, послушать свою совесть, возможно, пойти посоветоваться со священником или монахом - и тогда принимать решение о том, как поступать».

"УНИАН-Религии".