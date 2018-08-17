Митрополит Онуфрий: У меня часто спрашивают: "Какие у вас были планы, когда вас избрали?"

В день 4-й годовщины интронизации на кафедру Киевских Митрополитов Блаженнейший Онуфрий рассказал, о чем благодарит Бога, о задаче, которая стоит перед Церковью сегодня и о главной цели в жизни каждого человека.

Журналисты проекта "УНИАН-Религии" побывали в Успенском соборе Киево-Печерской лавры во время Божественной литургии и записали проповедь Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«У меня очень часто спрашивают: "Какие у вас были планы, когда вас избрали?". Честно говоря, у меня никаких планов не было. Я не планировал быть там, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что если бы я даже планировал, то я бы никаких планов особенных не составил.

Это светская мода – ставить цели. У нас одна цель всегда, один план, одно направление, один вектор – это вечное спасение. Если посмотреть на наших предшественников, я думаю, что они все ставили эту главную цель – не отпасть от спасения, не выпасть с корабля церковного.

Потому что все времена, все эпохи имели сложности, и Церковь - организм богочеловеческий, который возглавляет Бог, и который живет в совершенно другом пространстве. Церковь всегда, во все эпохи и все времена старалась найти оптимальные соприкосновения с этим миром и выяснить, что дать Кесарю, а что отдать Богу. Это самая главная задача, которая стоит перед Церковью», - отметил Предстоятель УПЦ.

Также Блаженнейший напомнил о главной цели в жизни каждого верующего человека.

«Мы часто говорим, что нужно спасать Церковь, мы должны помогать Церкви... Этого не нужно делать. О Церкви мы не должны заботиться, мы должны заботиться о себе самых. Как Спаситель, когда Он нес Крест, то люди плакали. Господь сказал: «Не плачьте обо Мне, плачьте о себе, о детях ваших».

Мы должны плакать о себе и о своем потомстве, о своих братьях и сестрах, чтобы мы не отпали от Церкви Христовой. Церковь никто не сможет разрушить, а если мы отпадем – мы погибнем.

Главная цель, задача состоит в том, чтобы хранить себя верным Богу и хранить те каноны, правила, установления церковные, с которыми прожила Церковь у нас на Руси уже тысячу лет, а вообще в истории – две тысячи лет с лишним, которыми Церковь будет жить до скончания века», - сказал Митрополит Онуфрий.

Вместе с тем Предстоятель поделился, о чем благодарит Бога.

«Я благодарю Бога за то, что Господь помогает нам исполнять тот план, который всегда стоит перед каждым священнослужителем – жить с Богом и не отпасть от Церкви Христовой. […] Прошу, чтобы Бог помиловал нас всех: от великих - до малых, до тех, которые для людей не имеют значения, но для Бога они могут иметь значение большее, чем мы, которые мним себя быть значимыми», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал о социальном служении Украинской Православной Церкви.

«Мы совершаем социальное служение, участвуем в поддержке беженцев, воинов, всех пострадавших от войны, мы идем в больницы, мы стараемся детей учить Закону Божьему, чтобы люди знали правила «уличного движения».

Человек все время идет. Мы идем по улице, которая называется дорогой вечной жизни. На этой улице есть свои правила. Если человек не знает этих правил, то он часто претерпевает какие-то катастрофы, или падает с этого пути, уходит с него. Мы учим людей, как идти этим путем, чтобы не сбиться с него и чтобы дойти до той цели, ради которой Господь нас призвал», - подчеркнул Предстоятель.

Дарья Малашина-Мазур, "УНИАН-Религии".