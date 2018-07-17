100-тысячный крестный ход к месту расстрела царской семьи: ночное шествие в Екатеринбурге (фото)

Столетие расстрела царской семьи стало одним из самых знаковых событий для Православной Церкви этого года. Памятные мероприятия, приуроченные к этой дате проходят по всему миру, главным же местом паломничества для верующих стал Екатеринбург (Россия). Именно здесь в ночь c 16 на 17 июля, в сотую годовщину со дня расстрела царской семьи, 100 тысяч человек из более двадцати стран мира приняли участие в крестном ходе.

Шествие от Храма-памятника на Крови до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме протяженностью 21 километр возглавил Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

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Участники крестного хода прошли по маршруту, которым в 1918 году останки членов святой царской семьи были доставлены для уничтожения в урочище Ганина Яма - с места убийства царской семьи в доме Ипатьева, где позднее возвели Храм-памятник на Крови.

По традиции крестный ход совершался с хоругвями и иконами, в том числе со 150-килограммовой 2-метровой иконой императора Николая II, созданной в 2017 году для храма в честь иконы Божией Матери «Державная» на Ганиной Яме.

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На протяжении всего маршрута верующих сопровождали мобильные группы помощи, а вдоль пути дежурили автобусы для тех, кто по состоянию здоровья не мог пройти весь маршрут.

Помимо 100 тысяч участников крестного хода, еще около 20 тысяч верующих встретили шествие в монастыре на Ганиной Яме.

По прибытии крестного хода в обитель, Патриарх Кирилл совершил молебен.

"С радостным чувством прошел я этим скорбным путем вместе со всеми вами в день, когда мы вспоминаем и празднуем трагическое событие - празднуем, потому что через это событие царская семья и была причислена к лику святых. И верим, что сегодня она, семья царственных страстотерпцев, вместе с нами в этой молитве и в этом шествии", - сказал Патриарх Кирилл.

Напомним, что накануне сотой годовщины расстрела царской семьи, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение на площади в Екатеринбурге перед возведенным на месте расстрела Храмом-памятником на Крови.