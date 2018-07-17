Митрополит Онуфрий в 100-летнюю годовщину убийства царской семьи принял участие в богослужениях на месте расстрела

Накануне 100-летней годовщины расстрела Царской семьи, 16 июля, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение на площади в Екатеринбурге перед возведенным на месте расстрела Храмом-памятником на Крови.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили сонм архипастырей Русской Православной Церкви.

За богослужением молились паломники из Украины и многих стран мира: Азербайджана, Австралии, Австрии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Литвы, Молдовы, Новой Зеландии, Сербии, США, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Франции, Эстонии, Южной Кореи, Японии.

В ночь с 16 на 17 июля, Предстоятель Украинской Православной Церкви сослужил Патриарху Кириллу за Божественной литургией, которая была совершена там же.

Во время богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви помолился о мире в Украине.

По завершении Божественной литургии Патриарх Кирилл возглавил 100-тысячный крестный ход от места мученической кончины Царственных страстотерпцев до монастыря в честь этих святых в урочище Ганина Яма.