Верующие из разных стран мира прошли многотысячным крестным ходом в ночь убийства царской семьи

В ночь на 17 июля, в 100-летнюю годовщину убийства царской семьи, верующие из разных стран мира прошли многотысячным крестным ходом в Екатеринбурге (Россия).

Крестный ход начался от площади Храма на Крови, выстроенного на месте расстрела членов царской семьи, сообщают российские СМИ.

Весь маршрут к Ганиной яме составил 21 км. Паломники приехали из разных уголков России, Украины, Беларуси, Великобритании, США, Франции, Германии и других стран мира. Шествие возглавил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл. Патриарх совершил ночную литургию на площади перед Храмом на Крови вместе с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Митрополитом Онуфрием, Митрополитом Кишиневским и всея Молдавии Владимиром, и представителями епископата и духовенства. На Божественной литургии молились более 40 епископов.

Более 10 тысяч человек в эту ночь причащались Святых Христовых Таин, для этого священники вынесли более ста чаш.

В числе участников торжеств были потомки Романовых. На Литургии присутствовала великая княгиня Мария Владимировна Романова с сыном.

Сто лет назад, в ночь на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, его супруга Александра Федоровна, пятеро их детей и прислуга. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых.