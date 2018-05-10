Патриарху Варфоломею передали 10 тысяч подписей в поддержку УПЦ

В секретариат Константинопольского Патриарха Варфоломея I в Стамбуле были доставлены первые 10 тысяч обращений от верующих Украинской Православной Церкви, которые просят защитить Церковь.

Об этом сообщает "Страна.UA" со ссылкой на страницу в Facebook главы партии "Солидарность женщин Украины" Галины Суменковой.

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Вместе с подписями Патриарху передали Конституцию Украины на английском языке, где говорится, что в стране Церковь отделена от государства, а также, что ни одна религия в стране не может быть признана обязательной.

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Ранее, 19 апреля Верховная Рада поддержала инициативу Президента Петра Порошенко обратиться к Патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии и о создании в Украине Единой Поместной Церкви.