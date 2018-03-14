В Киеве неизвестные в седьмой раз хотели сжечь храм УПЦ в Бабьем Яру

В ночь на 14 марта неизвестные совершили поджог строения, которое используется для хранения дров, на территории храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Церковь, на территории которой была совершена очередная попытка поджога, расположена в Шевченковском районе столицы в Национально историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр», сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Как сообщил настоятель храма, протоирей Сергий Темник, поджог был совершен с помощью горючей смеси.

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Нанесенный ущерб составляет приблизительно три тысячи гривен. Сгорел стройматериал и крыша постройки.

«Храм не пострадал, охранник очень быстро отреагировал и потушил огонь. Мы предполагаем, что поджигателей интересовал именно храм», - сказал отец Сергий.

Священник также рассказал, как произошел поджог.

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«Охранника отвлекало два человека, которые в 12 часов ночи подошли и стали интересоваться, какой это храм, какого патриархата. Спустя минут 40 группа людей приблизилась к храму и совершила поджог», - рассказал настоятель.

Пожар удалось ликвидировать своими силами. Для этого охраннику понадобилось три огнетушителя.

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Протоиерей Сергий сообщил, что это уже седьмая попытка сжечь храм, начиная с 2014 года.

Настоятель храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» просит всех, от кого это зависит, защитить общину, храм и сооружения на его территории от нападений.