4 октября мусульмане отмечают один из главных праздников - Курбан-байрам

В Киевской соборной мечети «Ар-Рахма» (ул. Лукъяновская, 46) 4 октября в 08.00 начнется празднование самого большого праздника Ислама - Курбан-байрам (араб. Ид Аль-Адха).

В Крыму праздник Курбан-байрам объявлен выходным днем

Как сообщили "УНИАН-Религии" в Духовном управлении мусульман Украины "Умма", в программе мероприятия: праздничная молитва, проповедь, поздравления, посещение мусульманского кладбища, благотворительная ярмарка и праздничный обед.

В честь Курбан-Байрама мусульмане раздадут мясо жертвенных животных переселенцам из Крыма и зоны АТО

Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, является одним из главных праздников в исламе. Курбан-байрам начинается 10-го числа двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджжа и длится несколько дней.

В этот день у паломников завершается хадж - паломничество в Мекку. Также на Курбан-байрам паломники приносят жертвы (курбан) в память об истории с Ибрахимом, который должен был принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила, но в последний момент ангел Джабраил принес овцу, которая заменила жертву. В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву овец, коз, верблюдов или коров.

Мясо жертвенного животного разделяется на несколько частей: собственно для того, кто принес жертву, и для его домочадцев, для раздачи нуждающимся и для угощения гостей на домашней трапезе в честь праздника.