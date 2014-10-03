В честь Курбан-Байрама мусульмане раздадут мясо жертвенных животных переселенцам из Крыма и зоны АТО

В честь Курбан-Байрама религиозные общины ДУМУ “Умма” решили раздать мясо жертвенных животных переселенцам из Крыма и зоны АТО.

Как сообщили "УНИАН-религии" в Духовном управлении мусульман Украины "Умма", раздача мяса малоимущим мусульманам столицы и переселенцам состоится 5 октября.

"Жертвенными животными считаются коровы, овцы и козы. Обряд совершается после праздничной молитвы, либо же в следующие два дня после праздника. Ид-аль-Адха — кульминация Хаджа (паломничества в Мекку): паломники исполняют обряд жертвоприношения в долине Мина в напоминание о жертвоприношении Ибрагима (библ. Авраама). Смысл обряда жертвоприношения прежде всего духовный: каждый мусульманин обязан на честно заработанные деньги принести жертву и поделиться с нищими и малоимущими, устроить праздничное угощение своим гостям. Это - акт щедрости и пожертвование с надеждой на Божье прощение. В Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность!» (22:37)", - собщили в Духовном управлении мусульман Украины "Умма".

"Мясо жертвенных животных традиционно разделяют на 3 части: одну часть оставляют себе, вторую раздают в качестве милостыни мусульманам, а третью — родственникам и соседям, в том числе и немусульманам. Хорошей традицией является приготовление из третьей части курбана праздничного угощения для соседей, друзей, родственников и всех, кто придет в гости в дни праздника", - объяснили в ДУМУ “Умма”.

Контактные данные по вопросам проведения праздничных собраний:

Киев +38(063) 561-94-12 (Олег);

Харьков, пер.Байкальский, 2, тел. +38(063)458-69-81 (Евгений);

Одесса, просп.Молодежи, 17-А, тел. +38(093)721-56-78 (Биляль);

Винница, ул.М. Кошки, 63, тел. +38(093)460-27-02 (Муса);

Запорожье, тел. +38(095)814-81-14 (Мухаммад);

Львов +38(093)554-96-14 (Алан).