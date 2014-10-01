В Крыму праздник Курбан-байрам объявлен выходным днем

В Крыму мусульманский праздник Курбан-байрам впервые объявлен нерабочим праздничным днем.

В этом году Курбан-байрам приходится на субботу, 4 октября, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 6 октября.

Также в этом году впервые в Крыму выходным днем стал еще один мусульманский праздник - Ураза-байрам.

Напомним, Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения, является одним из главных праздников в исламе. Курбан-байрам начинается 10-го числа двенадцатого месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджжа и длится несколько дней.

В этот день у паломников завершается хадж - паломничество в Мекку. Также на Курбан-байрам паломники приносят жертвы (курбан) в память об истории с Ибрахимом, который должен был принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила, но в последний момент ангел Джабраил принес овцу, которая заменила жертву. В этот день мусульмане традиционно приносят в жертву овец, коз, верблюдов или коров.