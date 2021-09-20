Во время празднования Суккот евреи живут в шалашах, чтобы быть ближе к природе и почтить паломничество предков.

Суккот, или Праздник кущей, ежегодно отмечается евреями в 15 день года. В этот праздник иудеи вспоминают сорокалетнее скитание евреев по пустыне в поисках Земли обетованной. Празднование длится семь дней, в течение которые евреи принимают гостей и строят шалаши. Напомним, что недавно иудеи отмечали праздник судного дня Йом Кипур.

Суккот: дата праздника

Праздник начинается в 15 дней месяца тишрей по лунно-солнечному еврейскому календарю, и отмечается 7 дней. В 2021 году Суккот отмечают с 21 по 28 сентября. В еврейском календаре даты сменяются с заходом солнца, поэтому праздник начнется в 19:00 по Киеву.

Суккот: традиции и суть праздника

По заветам Торы, в этот праздник евреи строят шалаши возле дома и ночуют в них. Таким образом иудеи чтят предков, которые скитались по пустыне и ночевали в палатках, а также сближаются с природой. В этих шалашах встречают гостей и накрывают праздничный стол.

В Суккот иудеи уравниваются между собой, ведь неважно какой богатый у человека дом, если он ночует в шалаше. Суть праздника состоит в единстве нации и почтении предков.

Первый и последний день Суккота являются выходными днями в Израиле. В эти дни иудеям нельзя работать. В эти дни читают благословения и угощают бедных. Также в суккот собирают четыре разных растения: этрог – цитрон, лулав – ветвь финика, адассим – ветка мирты и аравот – ветка ивы. Эти растения означают, что все евреи разные, но в этот праздник они едины.

Суккот: поздравления и открытки

Праздник кущей Суккот

Пусть вам радость принесет,

Поспешите всех простить,

Самых бедных угостить,

И тогда к вам на порог

После множества дорог

Счастье дивное придет,

В дом удачу приведет!

***

Суккот начался, поздравляю,

Успехов я во всём желаю.

Собрав отменный урожай,

Меня на праздник приглашай.

Пусть в доме будет мир, покой.

Всех благ, мой друг! Машу рукой.

***

Лето вышло за ворота,

Скоро осени черед.

Собирается народ

Праздновать скорей Суккот.

Прочь гоните все тревоги —

Счастье идет по дороге.

***

Закончив сборы урожая,

Мы отдыхаем до дождей,

И вновь Суккот мы все встречаем —

Шатров день или шалашей,

Еще раз в этот день припомним,

Важны как добрые дела,

Пусть дом твой ими будет полон,

Семья чтоб счастлива была!

***

Мы Суккот сейчас вcтречаем,

Этот праздник шалашей

Непременно отмечаем

Мы с улыбкой до ушей!

Я тебе добра желаю,

Урожай большой собрать,

Радость чтоб была бескрайней

Нужно всем не унывать!

***

Поздравляю с праздником Суккот! Пусть твой шатёр укроет тебя от всех бед, пусть все твои мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть твоё сердце смело стремится к любви и счастью!

***

Поздравляю с наступившим большим праздником Суккот! Праздник кущей, памяти и возвращения к истокам, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне! Пусть благословен будет лулав и этгор! Добра и мира вам и вашим семьям!

***

С Суккотом, с Праздником Кущей нас всех, пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые — самая большая ценность в целом огромном мире.

Автор: Екатерина Пулатова