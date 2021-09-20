Суккот, или Праздник кущей, ежегодно отмечается евреями в 15 день года. В этот праздник иудеи вспоминают сорокалетнее скитание евреев по пустыне в поисках Земли обетованной. Празднование длится семь дней, в течение которые евреи принимают гостей и строят шалаши. Напомним, что недавно иудеи отмечали праздник судного дня Йом Кипур.
Суккот: дата праздника
Праздник начинается в 15 дней месяца тишрей по лунно-солнечному еврейскому календарю, и отмечается 7 дней. В 2021 году Суккот отмечают с 21 по 28 сентября. В еврейском календаре даты сменяются с заходом солнца, поэтому праздник начнется в 19:00 по Киеву.
Суккот: традиции и суть праздника
По заветам Торы, в этот праздник евреи строят шалаши возле дома и ночуют в них. Таким образом иудеи чтят предков, которые скитались по пустыне и ночевали в палатках, а также сближаются с природой. В этих шалашах встречают гостей и накрывают праздничный стол.
В Суккот иудеи уравниваются между собой, ведь неважно какой богатый у человека дом, если он ночует в шалаше. Суть праздника состоит в единстве нации и почтении предков.
Первый и последний день Суккота являются выходными днями в Израиле. В эти дни иудеям нельзя работать. В эти дни читают благословения и угощают бедных. Также в суккот собирают четыре разных растения: этрог – цитрон, лулав – ветвь финика, адассим – ветка мирты и аравот – ветка ивы. Эти растения означают, что все евреи разные, но в этот праздник они едины.
Суккот: поздравления и открытки
Праздник кущей Суккот
Пусть вам радость принесет,
Поспешите всех простить,
Самых бедных угостить,
И тогда к вам на порог
После множества дорог
Счастье дивное придет,
В дом удачу приведет!
***
Суккот начался, поздравляю,
Успехов я во всём желаю.
Собрав отменный урожай,
Меня на праздник приглашай.
Пусть в доме будет мир, покой.
Всех благ, мой друг! Машу рукой.
***
Лето вышло за ворота,
Скоро осени черед.
Собирается народ
Праздновать скорей Суккот.
Прочь гоните все тревоги —
Счастье идет по дороге.
***
Закончив сборы урожая,
Мы отдыхаем до дождей,
И вновь Суккот мы все встречаем —
Шатров день или шалашей,
Еще раз в этот день припомним,
Важны как добрые дела,
Пусть дом твой ими будет полон,
Семья чтоб счастлива была!
***
Мы Суккот сейчас вcтречаем,
Этот праздник шалашей
Непременно отмечаем
Мы с улыбкой до ушей!
Я тебе добра желаю,
Урожай большой собрать,
Радость чтоб была бескрайней
Нужно всем не унывать!
***
Поздравляю с праздником Суккот! Пусть твой шатёр укроет тебя от всех бед, пусть все твои мысли и деяния будут полны света и доброты. Желаю не бояться трудностей, желаю никогда не сдаваться и не останавливаться на полпути к мечте. Пусть этот праздник прибавит сил и веры, пусть твоё сердце смело стремится к любви и счастью!
***
Поздравляю с наступившим большим праздником Суккот! Праздник кущей, памяти и возвращения к истокам, вспоминая о блуждании евреев по Синайской пустыне! Пусть благословен будет лулав и этгор! Добра и мира вам и вашим семьям!
***
С Суккотом, с Праздником Кущей нас всех, пусть этот день напоминает нам про историю, про традиции и про то, как наш народ блуждал по Синайской пустыне. Будем же верны нашему пути, нашей вере и нашим семьям, которые — самая большая ценность в целом огромном мире.