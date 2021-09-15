Йом Кипур или Судный день – это один из важнейших праздников иудеев. Эта дата имеет названия День искупления, или Судный день. Иудеи считают, что в этот день Бог решает судьбу каждого человека в предстоящем году. Ранее мы рассказывали как евреи отмечают праздник Рош ха-Шана – иудейский Новый год.
Йом Кипур: когда отмечается
Праздник отмечается на десятый день месяца тишрей лунно-солнечного календаря евреев. Тишрей – это первый месяц года у иудеев, он выпадает на сентябрь или октябрь. Таким образом, Йом Кипур отмечается на десятый день года.
Как и все иудейские праздники, Йом Кипур начинают отмечать после захода накануне праздника. Таким образом, в 2021 году праздник наступит 15 сентября в 19:12 по Киеву и отмечается до захода солнца 16 сентября.
Йом Кипур: что означает и что нельзя делать
Читайте такжеИменины в октябре: как назвать рожденного в этом месяце ребенкаПо преданию, именно в Йом Кипур Моисей принес людям Десять Заповедей от Бога. Перед этим праздником евреи 10 дней соблюдают пост и каются в грехах, усердно молятся. В этот период над каждым человеком вершится высший суд и решается его судьба.
В этот день иудеи проводят особый обряд капарот – вертят над головой живую курицу и отдают её беднякам. Таким образом человек искупает грехи. По другой традиции глава семьи зажигает особую свечу, которая горит до исхода праздника. Также в Йом Кипур носят белую одежду и соблюдают строгий пост. В этот день нужно вежливо общаться и помириться со всеми, с кем вы в ссоре.
В Йом Кипур нельзя:
- есть и пить в течение 25 часов;
- носить кожаные вещи и обувь;
- умываться и мыть волосы;
- вступать в интимные отношения.
Йом Кипур - открытки и поздравления
Гмар хатима това —
Пусть всем простится все,
Большая сила слова
За искупление свое.
Йом кипур — прощенье,
Как теперь на душе легко,
Как прекрасно примиренье
И как радует сердце оно!
Йом-Кипур настал сейчас,
И желаю я для вас
Искупления грехов
И от близких теплых слов!
Даже в мыслях пусть не будет
Злобных дел, что Бог осудит,
А в душе свет загорится,
Что к добру лишь устремится!
Вас в праздник Йом Кипур
Сейчас сердечно поздравляю,
Освобождения от грехов
И легкости в душе желаю.
Пускай Всевышний все простит,
Услышит ваши пусть молитвы,
Сердца к прощению будут пусть
И к исцелению открыты.
З настанням Йом-Кіпур нас всіх! Нехай гріхи, які були колись здійснені, Господь простить нам! Бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми та з рідними, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.
Вот и праздник настает —
Йом Кипур к нам в дом идет!
Встанем снова в хоровод,
Встретим светлый новый год.
Пусть всегда во всем везенье,
В радость пусть всегда ученье,
Только свет чтоб с добротой
Заходили в домик твой!
***
С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.
В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.