Йом Кипур или Судный день - один из важнейших праздников у иудеев.

Йом Кипур или Судный день – это один из важнейших праздников иудеев. Эта дата имеет названия День искупления, или Судный день. Иудеи считают, что в этот день Бог решает судьбу каждого человека в предстоящем году. Ранее мы рассказывали как евреи отмечают праздник Рош ха-Шана – иудейский Новый год.

Йом Кипур: когда отмечается

Праздник отмечается на десятый день месяца тишрей лунно-солнечного календаря евреев. Тишрей – это первый месяц года у иудеев, он выпадает на сентябрь или октябрь. Таким образом, Йом Кипур отмечается на десятый день года.

Как и все иудейские праздники, Йом Кипур начинают отмечать после захода накануне праздника. Таким образом, в 2021 году праздник наступит 15 сентября в 19:12 по Киеву и отмечается до захода солнца 16 сентября.

Йом Кипур: что означает и что нельзя делать

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать рожденного в этом месяце ребенкаПо преданию, именно в Йом Кипур Моисей принес людям Десять Заповедей от Бога. Перед этим праздником евреи 10 дней соблюдают пост и каются в грехах, усердно молятся. В этот период над каждым человеком вершится высший суд и решается его судьба.

В этот день иудеи проводят особый обряд капарот – вертят над головой живую курицу и отдают её беднякам. Таким образом человек искупает грехи. По другой традиции глава семьи зажигает особую свечу, которая горит до исхода праздника. Также в Йом Кипур носят белую одежду и соблюдают строгий пост. В этот день нужно вежливо общаться и помириться со всеми, с кем вы в ссоре.

В Йом Кипур нельзя:

есть и пить в течение 25 часов;

носить кожаные вещи и обувь;

умываться и мыть волосы;

вступать в интимные отношения.

Йом Кипур - открытки и поздравления

Гмар хатима това —

Пусть всем простится все,

Большая сила слова

За искупление свое.

Йом кипур — прощенье,

Как теперь на душе легко,

Как прекрасно примиренье

И как радует сердце оно!

Йом-Кипур настал сейчас,

И желаю я для вас

Искупления грехов

И от близких теплых слов!

Даже в мыслях пусть не будет

Злобных дел, что Бог осудит,

А в душе свет загорится,

Что к добру лишь устремится!

Вас в праздник Йом Кипур

Сейчас сердечно поздравляю,

Освобождения от грехов

И легкости в душе желаю.

Пускай Всевышний все простит,

Услышит ваши пусть молитвы,

Сердца к прощению будут пусть

И к исцелению открыты.

З настанням Йом-Кіпур нас всіх! Нехай гріхи, які були колись здійснені, Господь простить нам! Бажаємо всім і кожному примирення з близькими людьми та з рідними, нехай сварки забудуться, а наше життя наповниться миром і спокоєм в сьогоднішній світлий день.

Вот и праздник настает —

Йом Кипур к нам в дом идет!

Встанем снова в хоровод,

Встретим светлый новый год.

Пусть всегда во всем везенье,

В радость пусть всегда ученье,

Только свет чтоб с добротой

Заходили в домик твой!

***

С наступлением Йом Кипура нас всех, пусть грехи, которые были когда-либо совершены, желаем всем и каждому примирения с близкими людьми и с родными, кто дорог, пусть ссоры забудутся, а наша жизнь наполнится миром и покоем в сегодняшний светлый день.

В великий день Йом Кипура, когда руки свободны от всяческих дел, а душа ведёт самоанализ жизни, хочу искренне пожелать до конца в себе разобраться, забыть о насущных проблемах и вознестись к светлым надеждам и мечтам, осмыслить все свои грехи и искупить вину через милосердие и отзывчивость души.

Автор: Екатерина Пулатова