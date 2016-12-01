Турчинов заявил о том, что в Украине нет межконфессиональных конфликтов

Межнациональных и межконфессиональных конфликтов в Украине нет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в ходе заседания Всеукраинского совета церквей. Об этом сообщает "РИА Новости Украина".

"У нас нет раскола, у нас нет межнациональных и межконфессиональных конфликтов… Доказательством отсутствия межконфессиональных, межнациональных конфликтов является работа Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций: 20 лет межконфессионального согласия, 20 лет совместной работы для развития духовного фундамента нашей страны", — приводит слова Турчинова его сайт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В УПЦ призвали Президента остановить представителей власти, которые используют Церковь для устранения политических оппонентов

Секретарь СНБО также отметил, что капелланы различных конфессий вместе работают в зоне проведения военной операции в Донбассе. Ранее Украинская Православная Церковь заявила о недопустимости использования ее в качестве инструмента для политической борьбы.