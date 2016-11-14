В УПЦ призвали Президента остановить представителей власти, которые используют Церковь для устранения политических оппонентов

Украинская Православная Церковь заявила о недопустимости использования ее в качестве инструмента для политической борьбы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в открытом обращении Священного Синода УПЦ к Президенту Украины Петру Порошенко, обнародованном сегодня.

«Просим Вас, как гаранта соблюдения Конституции, приложить необходимые усилия по прекращению попыток на государственном уровне использовать вопросы религии и конфессионального выбора граждан Украины в политических манипуляциях и сведении счетов между политическими оппонентами», - сообщается в документе.

В частности речь идет о том, каким образом сегодня происходит расследование обстоятельств последних лет жизни почившего Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира.

«Генеральная прокуратура Украины занялась поисками возможных обстоятельств причинения вреда Украинской Православной Церкви представителями силовых структур прежней власти. Однако, ни сам покойный Блаженнейший владыка, ни уполномоченные лица Украинской Православной Церкви никогда не заявляли о наличии оснований для проведения такого расследования», - говорится в документе.

По мнению Священного Синода УПЦ, комментарии Генпрокурора и представителей власти, свидетельствуют о том, что данное уголовное производство - «пример давления на политических оппонентов с использованием при этом Церкви».

«Общественность наблюдает политическую дискуссию о возможном снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины Вадима Новинского, который фигурирует в уголовном производстве относительно того, имели ли место противоправные действия предыдущей власти относительно Церкви. Эта дискуссия не учитывала ни субъективность, ни избирательность свидетельств, приведенных Генеральной прокуратурой Украины. Внимание тех, от кого зависит принятие окончательного решения, приковано только к политической принадлежности этого народного депутата. А общество так и не получило никакого внятного объяснения, на основании чего парламент должен его лишить неприкосновенности», - говорится в обращении Священного Синода УПЦ.

В УПЦ подчеркнули, что Церковь сознательно дистанцируется от сути политической дискуссии, «тем более неприемлемо участие силовых структур в такой деятельности».

При этом Священный Синод УПЦ напомнил об отсутствии примеров, когда бы современные политические деятели понесли ответственность за многочисленные случаи разжигания религиозной розни, отмечая, что «такая тревожная тенденция в государственно-церковных отношениях отражается и в отчетах ОБСЕ и ООН».

Члены Священного Синода встревожены тем, что из-за резонанса уголовного производства наносится ущерб светлой памяти Митрополита Владимира. При этом источником искаженной информации о последних годах жизни Блаженнейшего стал митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), который, распространил «ничем не подтвержденные слухи и клевету».

«Прискорбно наблюдать за публичными низкопробными спекуляциями на тему физического состояния Митрополита Владимира в последние годы жизни, за искажением его видения будущего Церкви и Украины, воплощенного в его молитве, за попытками протолкнуть свои амбициозные устремления, выдавая их за последнюю волю покойного владыки. Пытаясь избежать ответственности перед законом относительно небезосновательных подозрений в соучастии в резонансном преступлении, этот епископ сознательно стал орудием политической борьбы, пренебрегая моралью и дискредитируя служение почившего Предстоятеля», - констатировал Священный Синод УПЦ.

В то же время в УПЦ уверены, что «миллионы верующих будут помнить Митрополита Владимира не со станиц грязных статей в прессе, а вспоминая живое, полное любви и мира, слово владыки, которое неутомимо лилось из его уст».