Парубий: Нет ничего опаснее для любого государства, чем воевать с Церковью

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что решение России о сносе храма УПЦ КП напоминает времена Сталина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью каналу ”Рада”, отвечая на вопрос относительно решения российского суда о сносе храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в Московской области.

Парубий отметил, что ”нет ничего опаснее для любого государства, чем воевать с церковью”. ”Уничтожение храма напоминает времена Сталина, когда уничтожались украинские храмы”, - сказал он.