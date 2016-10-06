Более 800 верующих УПЦ у стен ВР: Мы хотим сохранить право ходить в наши храмы (видео)

Верующие Украинской Православной Церкви из разных уголков Украины 6 октября собрались у стен Верховной Рады, выступая против законопроекта № 4128, который внесен в повестку дня украинского парламента.

Как сообщает Центр информации УПЦ, около 800 человек молились за мир в Украине и призвали народных депутатов не голосовать за дискриминационный законопроект, который предусматривает вмешательство в деятельность религиозных общин, узаконивает церковное рейдерство и грозит межконфессиональными конфликтами и разжиганием религиозной вражды.

«Мы молимся здесь сегодня о том, чтобы у нашей Церкви не отнимали храмы. Мы хотим сохранить право ходить в наши храмы, и просим депутатов помочь нам отстоять православную веру. Скандалы, которые поднимают захватчики храмов и то, что они бьют людей - это все против Бога. Разве мало конфликта в зоне АТО, чтобы еще между собой драться?!», - сказала жительница Львовской области Людмила.

По мнению киевлянина Анатолия Ковальчука, законопроект № 4128 направлен не на консолидацию, а на разобщение украинского общества.

«Принятие закона может создать предпосылки для разделения народа и уничтожения Православной Церкви. Существуют церковные каноны и правила, установленные святыми отцами Церкви, которые должны соблюдаться», - подчеркнул Анатолий Ковальчук.

Во время молитвенного стояния под Верховной Радой верующие инициировали сбор подписей под обращением к депутатам с просьбой не принимать этот скандальный законопроект.

«Я стою здесь за нашу Церковь, которую сейчас со всех сторон попирают. Если у нас заберут веру, что же останется? Наши деды и прадеды строили и ходили в те же храмы, в которые ходим мы, а сейчас у нас хотят их забрать! Как депутаты могут хотеть это сделать - я не понимаю! Их избрал народ, а они создают законы против людей. Раньше я этих депутатов видела на Пасху в Киево-Печерской лавре, а сейчас они выступают и аплодируют больше всех, когда попирают нашу Церковь. Если они предают Церковь, они предадут и государство», - считает киевлянка Нина.

Житель Борисполя Александр Удод добавил, что позиция депутатов вызывает у него крайнее недоумение.

«Я защищаю Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, которые хочет отнять у верующих наше нынешнее правительство. Ситуация вообще непонятная: с одной стороны идет борьба против пережитков советского прошлого, а с другой, в отношении православной веры - поступают точно так же, как поступала советская власть», - отметил Александр Удод.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 6 октября в повестку дня Верховной Рады включен законопроект № 4128 которым предлагается внести изменения в статью 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности).

Главное научно-экспертное управление ВР рекомендовало депутатам не принимать этот законопроект. Также отрицательное отношение к законопроекту высказали представители Всемирного Совета Церквей, члены Секретариата ВСЦиРО, Институт религиозной свободы, юристы Международного института защиты прав человека стран Восточной Европы, украинские религиоведы. Почти всех религиозные конфессии Украины в разное время выступили против принятия депутатами Верховной Рады законопроекта № 4128.