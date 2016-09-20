Рада намерена узаконить идентификацию граждан через электронную цифровую подпись

За принятие соответствующего законопроекта №4685 «Об электронных доверенных услугах» проголосовали 260 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов сообщил, докладывая по законопроекту №4685, что его принятие поможет развить единое пространство доверия между Украиной и ЕС, что, в свою очередь, будет способствовать активизации трансграничного сотрудничества.

Таким образом, принятие данного законопроекта ускорит интеграцию нашего государства в мировое электронное информационное пространство. Кроме того, по его словам, данный законопроект будет способствовать созданию условий для развития и функционирования области электронных доверенных услуг в Украине, повышению доверия к электронным доверенным услугам со стороны граждан, защите прав и законных интересов пользователей этих услуг, а также защите их персональных данных.

Как сообщал проект "УНИАН-Религии", Украинская Православная Церковь в начале сентября провела круглый стол на тему духовной безопасности в информационном обществе и опубликовала резолюцию по этому вопросу.