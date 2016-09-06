В УПЦ напомнили верующим, которые опасаются биометрических документов, о настоящих признаках последних времен человечества

Время исповедничества, о котором говорится в Апокалипсисе (гл.13-14) наступит тогда, когда сужение границ свободы, осуществляемое в том числе средствами электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры Христовой. А законодательные, политические и идеологические акты, обязательные для исполнения, станут несовместимы с христианским образом жизни.

Об этом напомнил управляющий делами Украинской Православной Церкви Митрополит Антоний (Паканич) во время работы круглого стола по вопросам духовной безопасности в информационном обществе, который состоялся в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

«Никакие новейшие технологии не могут быть безальтернативными. Каждый гражданин имеет право избирать ту или иную систему учета. В случае принятия гражданином новых технологий сбора и обработки его персональных данных, он должен получить свободный доступ к электронным реестрам, чтобы знать, кем и как эти данные используются. В случае непринятия гражданином таких технологий, государство должно обеспечить ему равные права с другими членами общества. Человек не может лишаться прав или терять доступ к тем или иным услугам в случае отказа от новейших технологий учета», - подчеркнул митрополит Антоний.

По словам управляющего делами УПЦ, еще в конце 90-х годов, с появлением первых электронных систем документооборота и учета граждан, начали распространяться первые опасения.

«Ведь все эти явления многими воспринимались как признаки последних времен и приближения конца света. Однако в 2000 году Церковь опубликовала заявление, в котором призвала пастырей и прихожан хранить христианскую трезвость мысли. Церковь отмечала, что не следует бояться внешних символов и знаков, ведь никакие наваждения врага душ человеческих не способны превозмочь Благодати Божией. Ничто и никто не может поколебать веры человека, если он воистину пребывает со Христом и прибегает к Таинствам Церковным. А представление о том, что печать антихриста может быть поставлена ​​человеку против его воли, Церковь квалифицировала как суеверие, ведь никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры», - подчеркнул митрополит Антоний.

Глава богословско-канонической комиссии при Священном Синоде УПЦ митрополит Августин (Маркевич) объяснил, почему для ревностных верующих так важна альтернатива новым технологиям средств учета граждан.

«Священное Писание четко указывает, что апокалиптические знаки будут универсальными, обязательными для всех. Именно поэтому Церковь неоднократно подчеркивала необходимость альтернативы любым идентификаторам личности. Наличие альтернативы делает их необязательными, что, в свою очередь, является необходимым отличием между идентификатором личности и «именем зверя», на которое указано в откровении апостола Иоанна Богослова », - сказал митрополит Августин.

Результатом диалога Церкви и государства в этом вопросе стала новая редакция Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

«Закон гарантирует каждому гражданину право на отказ как от использования документов с бесконтактными электронными носителями, так и от внесения персональной информации на такие носители», - подытожил митрополит Антоний.

Согласно закону, если человек не желает получать документы с бесконтактным электронным носителем и оставлять свои отпечатки пальцев, он должен подать соответствующее заявление в органы исполнительной власти. После удовлетворения заявления гражданин получит документ, не содержащий бесконтактного электронного носителя.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в апреле этого года Священный Синод Украинской Православной Церкви направил обращение к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсмана и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, в котором выражалась просьба соблюдать при внедрении любых идентификаторов, принципы добровольности и альтернативности, которые предусматривают возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.