Киевсовет отдает в Минкульт петицию о передаче Киево-Печерской лавры в УПЦ КП

Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления приняла решение перенаправить петицию о передаче Киево-Печерской лавры в Киевский патриархату - в Министерство Культуры Украины.

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал депутат Киевсовета Александр Пабат.

"Сегодняшнее решение комиссии Киеврады - оставить петиции и обращения по вопросу Киево-Печерской лавры без рассмотрения, юридически оправданно переложив ответственность на Минкульт", - написал Пабат.

Пабат также отметил, что в Киевсовете не исключают возможности в перспективе вернуть комплекс в коммунальную собственность.

"Петиции о смене/сохранении юрисдикции Киево-Печерской Лавры, а так же переписка с аргументами и угрозами как в пользу, так и против прецедента, будут переданы Минкульту. Правда, коллеги из постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления не исключают возможности в перспективе вернуть комплекс в коммунальную собственность", - отмечает депутат Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года петиция о переводе Киево-Печерской лавры в юрисдикцию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата собрала более 13 тысяч подписей, при необходимых 10 тыс.

В то же время в Украинской Православной Церкви считают провокационной эту петицию.

Наместник Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз) и наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) считают, что эта петиция является провокацией, разжигающей межконфессиональную рознь.

Вместе с тем электронная петиция о сохранении Киево-Печерской лавры в подчинении Украинской Православной Церкви, размещенная на сайте Киевского городского совета 11 декабря, собрала18 тысяч подписей.