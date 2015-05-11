Оценивать действия священнослужителей должен народ – Порошенко

Оценивать действия священнослужителей должны народ и прихожане.

Блаженнейший Онуфрий в видеообращении объяснил, почему не встал, когда Порошенко зачитывал имена героев Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге на военном полигоне в Черниговской области заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов, должно ли государство давать оценку поступку иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата, которые 8 мая в ходе торжественного заседания Верховной Рады не почтили память участников АТО.

“Не государство должно давать оценку иерархам церквей. Я думаю, что эту оценку должны давать народ и прихожане”, - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения.

В этот день состоялось торжественное заседание Верховной Рады, посвященное 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе, месту и роли украинского народа во Второй мировой войне.

На заседании выступал президент, который призвал собравшихся минутой молчания почтить память погибших во время конфликта на Донбассе украинских воинов. Представители УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием не поднялись, когда Порошенко зачитывал имена героев. При этом все остальные присутствующие в зале встали.