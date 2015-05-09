Блаженнейший Онуфрий в видеообращении объяснил, почему не встал, когда Порошенко зачитывал имена героев Украины

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий объяснил, почему не встал 8 мая, во время торжественного заседания Верховной Рады, когда Президент Петр Порошенко зачитывал имена героев Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Блаженнейший Онуфрий назвал это знаком протеста против войны как явления.

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"Действительно, когда Президент говорил в своей речи о войне на Донбасской земле и о героях, которые отличились там, в том военном конфликте, мы не встали. И это было не знаком пренебрежения к героям Украины. Мы чтим, уважаем этих людей. Это люди, которые сподобились великой чести - такой высокой государственной награды, и эта награда им дана за то, что они рисковали своей жизнью, а некоторые - отдали свою жизнь за это. Мы еще раз выражаем этим людям свое великое почтение и уважение", - подчеркнул Предстоятель Церкви.

В то же время митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий пояснил: "Мы не встали, потому что это был наш знак протеста против войны как явления".

"Мы не хотим, чтобы война продолжалась на нашей земле. Мы не хотим, чтобы люди убивали друг друга. Мы хотим мира, и чтобы на нашей земле было Божье благословение ", - отметил Блаженнейший Онуфрий.

Как сообщалось в СМИ, 8 мая представители УПЦ не поднялись во время торжественного заседания парламента, когда президент Петр Порошенко зачитывал имена героев Украины, получивших это звание во время антитеррористической операции.

9 мая Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий принял участие в чествовании памяти воинов и всех, кто погиб в годы войны, которое проходило у Вечного огня в столичном Парке Славы.

Затем Блаженнейший отслужил заупокойную литию у могилы Неизвестного солдата. Также Митрополит Онуфрий встретился с ветеранами Второй Мировой войны, поблагодарил их за их подвиг, пожелал крепкого здоровья и Божьего благословения.