Верховная Рада сняла ограничения для волонтерской деятельности

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно волонтерской деятельности) (№1408).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 300, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Николай Величкович, во избежание коррупционных рисков комитетом было предложено, чтобы получателями волонтерской помощи могли быть только физические лица, а также юридические лица, не являющиеся неприбыльными.

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Также предусмотрено, что договор по осуществлению волонтерской деятельности в обязательном порядке заключается по желанию волонтера и при предоставлении волонтерской помощи на спортивных мероприятиях, при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также договор о предоставлении волонтерской помощи в обязательном порядке заключается по желанию получателя волонтерской помощи.

Как отмечается в заключении профильного комитета к документу, законопроектом предлагается предоставить право осуществлять волонтерскую деятельность без ограничений всем организациям и учреждениям, отменить возможность в судебном порядке лишать юридическое лицо права заниматься волонтерской деятельностью, снять возрастные ограничения для волонтеров, отказаться от существования центрального органа исполнительной власти в сфере волонтерской деятельности, договоров об осуществлении волонтерской деятельности и предоставления волонтерской помощи, заменить обязательное страхование волонтеров добровольным и пр.