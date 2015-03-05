В УПЦ считают, что помогать переселенцам можно более результативно, если делать это дифференцированно

В Украинской Православной Церкви считают, что помогать переселенцам и жертвам военного конфликта можно более результативно, если делать это дифференцированно – в зависимости от того, как далеко от линии фронта и активных обстрелов побывали или находятся эти люди.

Такое мнение высказал глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов, сообщает Центр информации УПЦ.

«Теперь нужды пострадавших имеет смысл дифференцировать по территориальному признаку близости или удаленности от зоны активных боевых действий. Первая группа – это люди, все еще находящиеся в Донецкой и Луганской областях на территориях под властью "ДНР" и "ЛНР". Вторая – это жители буферной зоны. Наконец, третья группа – непосредственно переселенцы», - отметил отец Владислав.

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Отец Владислав считает, что такая четкая дифференциация позволит оказывать помощь более эффективно.

В то же время, он отмечает, что Украине сегодня сложно самостоятельно решить вопросы переселенцев и пострадавших, число которых растет. Все более активную поддержку соотечественникам оказывают жители дальнего зарубежья, которые оперативно реагируют на острые потребности пострадавших, присылая гуманитарную помощь.

«Благодаря тому, что международная общественность держит под постоянным вниманием украинский вопрос, и тому, что сама Украина признала наличие гуманитарной катастрофы, при помощи международных организаций мы можем действительно эффективно и быстро реагировать на крайние нужды людей», - говорит отец Владислав.

По его словам, поддержка из-за рубежа поступает постоянно.

«Простые люди: немцы, литовцы, поляки, словаки, чехи, англичане, - все активнее включаются в процесс и стараются собрать и переправить гуманитарную помощь пострадавшим украинцам», - отмечает священник.

«Милосердие никто не отменял, это явление не зависит ни от национальности, ни от политического строя, ни от времени. Ситуация в Украине – не исключение. Мы становимся свидетелями того, как конфликт на Донбассе объединяет милосердных людей из самых разных стран», - резюмирует отец Владислав.

Как сообщал УНИАН, по данным координатора по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нила Волкера, почти 5 миллионов украинцев сегодня нуждаются в гуманитарной помощи. В их числе те, кто живет на оккупированных территориях, а также переселенцы. Всем этим людям необходимы медикаменты, товары народного потребления, продукты питания, питьевая вода.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на конец февраля количество вынужденных переселенцев в Украине превысило 700 тысяч человек.