Кличко не отменил решение Киевсовета о лишении УПЦ льгот на землю - эксперт

Исполнительный директор Института религиозной свободы Максим Васин в своем блоге подает несколько уточнений относительно заявления мэра Киева Виталия Кличко, который отметил, что как Киевский городской голова он уже подписал документ об отмене решения Киевсовета от 28 января о лишении Украинской Православной Церкви льгот на уплату налога на недвижимость.

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В частности, М.Васин обращает внимание на тот факт, что городской голова не имеет полномочий отменять решение городского совета как представительного органа. "Согласно регламенту Киевсовета мэр Кличко может только в 5-дневный срок остановить принятое Киевсоветом решение и внести его на повторное рассмотрение городского совета с обоснованием замечаний. Поэтому придется подождать следующей сессии Киевсовета", - отмечает Васин.

Также эксперт обращает внимание на тот факт, что "Киевсовет при этом может отклонить замечания мэра".

"Если депутаты подтвердят свое предыдущее решение 2/3 голосов от своего состава, то оно вступит в силу. Тогда придется опротестовывать его в прокуратуре или в суде. Действительно, Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» в унисон с Конституцией гарантирует: «Все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других не допускается» (статья 5). Городской голова согласно Закона «О местном самоуправлении в Украине» уполномочен обеспечивать соблюдение Конституции и законов Украины", - комментирует юрист.