Кличко отменил решение Киевсовета о лишении льгот УПЦ

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко отменил решение Киевского городского совета о лишении УПЦ налоговых льгот.

Об этом он заявил во время брифинга в кулуарах Киевсовета, сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, депутаты приняли решение о различной процентной ставке на недвижимость для Церквей разных религиозных конфессий. Это решение не имеет правовой силы и противоречит Конституции. В статье 24 Конституции прописано, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам религиозных и других убеждений.

"К тому же, когда сегодня в обществе и так напряжение, мы не должны создавать оснований для раскола по признакам национальности, языка или религии", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что как Киевский городской голова уже подписал проект решения об отмене этой, по его мнению, дискриминационной нормы.

Напомним, Киевсовет решил лишить Украинскую православную церковь льгот на уплату налога на недвижимость. Соответствующее решение депутаты поддержали во время заседания. Киевсовет исключил УПЦ из перечня религиозных конфессий, которым предоставляются льготы по оплате этого налога.

24tv.ua