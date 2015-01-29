Кличко считает неконституционным решение Киевсовета об отмене льготной ставки на землю для УПЦ

Мэр Киева, председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко считает решение Киевсовета об отмене льготной ставки налога на землю для Украинской Православной Церкви неконституционным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал журналистам, комментируя принятое Киевсоветом решение.

”Я понимаю, что существует эмоциональная составляющая. Мы понимаем, что Украина находится в экстремальных условиях, и очень многие принимают решения, руководствуясь эмоциями. Сегодня депутаты приняли решение по процентной ставке на землю и недвижимость... За это решение (лишение льгот УПЦ - УНИАН) я не голосовал. Оно не имеет своей правовой силы, поскольку нарушает Конституцию”, - сказал Кличко.

По его словам, в соответствии с регламентом Киевсовета, мэр может внести на протяжении 5 дней замечание к решению, а депутаты должны его пересмотреть.

Как сообщал УНИАН, 28 января, депутаты Киевсовета в ходе рассмотрения проекта бюджета столицы на текущий год приняли решение о лишении льгот при уплате налога на землю УПЦ. За это решение проголосовали 78 депутатов.