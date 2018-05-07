Управляющий делами УПЦ напомнил на чем должно строиться подлинное единство Церкви

Поместные Православные Церкви не одобряют идею предоставления «Томоса об автокефалии» в обход Украинской Православной Церкви.

Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в интервью, полный текст которого размещен на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с Поместными Церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «Томоса об автокефалии» [...] в обход канонической Украинской Православной Церкви не вызывает никакого одобрения», - сказал управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний также отметил, что этот вопрос вышел за пределы Украины.

«Этот вопрос сейчас решается не в Украине, а за ее пределами и зависит от всех Поместных Церквей. И я не верю, что позиция самой Константинопольской Церкви будет противоречить этим всеправославным настроениям», - сказал он.

Также митрополит Антоний рассказал, что в настоящее время ощутимо давление на УПЦ.

«Мы чувствуем неформальное давление определенных политических сил на нашу Церковь, на наших архиереев. Упомянутые инициативы продвигаются и на международной арене. Нам известно, что МИД Украины дало поручение послам в православных странах проводить встречи с Предстоятелями Церквей, чтобы убедить их в поддержке инициатив власти. [...] Но хочу ответственно заявить, что Поместные Церкви будут руководствоваться в этом вопросе критериями пользы для Вселенского Православия, церковными канонами, а не политическими интересами власти», - сказал он.

Владыка Антоний рассказал на чем должно строиться истинное единство Церкви.

«Проблема, на самом деле, заключается в том, что единую церковную структуру пытаются создать, во-первых, не те люди, которые должны этим заниматься, во-вторых, не на той основе, на которой это надо делать, и в-третьих, не так, как это должно быть. Но мы это все уже проходили и пройдем еще раз. Мы выступаем за каноническую правду Церкви, за канонический порядок в Церкви. Подлинное единство Церкви строится не на песке лжи, манипуляции и расколах, а на камне веры, правды и церковных канонах», - подчеркнул управляющий делами УПЦ.