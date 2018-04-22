Вселенскому Патриарху передали обращение Порошенко о создании ЕПЦ в Украине

21:30, 22 апреля 2018
Государство
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/ president.gov.ua

Он также передал Вселенскому Патриарху постановление Верховной Рады Украины о поддержке этого Обращения Президента Украины, сообщается на сайте Главы государства.

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Вселенскому Патриарху Варфоломею были переданы также обращения от иерархов Украинской православных церквей о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Кроме того, на сайте Президента сообщается, что «Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине. В частности, будут соответственно проинформированы другие поместные православные церкви».

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