Вопрос раскола в Украине будет решаться в координации со всеми Православными Церквями - Синод Константинопольского Патриархата

Святой и Священный Синод под председательством Вселенского Патриарха Варфоломея завершил свое очередное заседание, которое проходило с 19 по 20 апреля.

Все вопросы повестки дня были рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на ec-patr.org.

«Согласно Божественных и Святых канонов, а также многовекового церковного порядка и Святой Традиции, Вселенский Патриархат заинтересован в сохранении Всеправославного единства и заботится о Православных Церквях во всем мире, особенно о Церкви Украинской Православной Нации, которая получила спасительную христианскую веру и святое крещение от Константинополя», - говорится в официальном сообщении Святого и Священного Синода от 22 апреля 2018 года.

«Таким образом, как истинная Матерь Церковь, она изучала вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это имело место и в предыдущих заседаниях Синода, и, получив от церковной и светской властей, представляющих миллионы украинских православных христиан, петицию, которая требует даровании автокефалии, решила тесно общаться и координировать свои действия со своими сестрами Православными Церквами по этому вопросу», - подчеркивается в документе.