Биометрические паспорта украинцам начнут выдавать уже с 1 января

Перед украинской властью стоит задача наладить серийное производство биометрических паспортов с 1 января 2015 года.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре, передает «Европейская правда».

По ее словам, единственным недостатком, который необходимо устранить на пути к безвизовому режиму с ЕС, является вопрос выдачи биометрических паспортов.

"В сентябре в Украине было 4 миссии ЕС по оценке прогресса в этой сфере: одна - по контролю за границами, другая - по вопросу безопасности документов, еще две - по вопросам убежища и миграции. Могу засвидетельствовать, что у нас достаточно позитивные результаты", - отметила она.

"Единственный вопрос - не налажено серийное производство биометрических паспортов. Это определенная погрешность, которую планируем устранить в ближайшее время", - отметила Зеркаль.

"Задача - запустить выдачу биометрических паспортов с 1 января 2015 года", - добавила заместитель министра.

По ее словам, сейчас происходят совещания относительно решений проблемных вопросов, которые связаны с технической стороной и финансированием.

Напомним, что в УПЦ предупреждали власти о возможных массовых протестах из-за биопаспортов.

Биометрический паспорт: точка невозврата