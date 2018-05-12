Биометрический паспорт: точка невозврата

С 1 января вступил в силу Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее социальный статус», который называют в народе «законом о биопаспортах». Он предусматривает введение документа нового образца - с электронным чипом, который следует обновлять каждые 10 лет.

В чем суть этого нововведения и почему против биопаспортов так непримиримо выступают верующие люди?

КАКИЕ ОПАСНОСТИ ВЛЕЧЕТ ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ ЗАКОН?

Нижеприведенные тезисы пока не удалось опровергнуть даже лидеру в области продвижения проекта биометризации населения - депутату от Партии регионов Василию Грицаку.

Итак, введение биометрических документов и объединение всей информации о населении в единый реестр, на разных стадиях реализации проекта, способно привести к созданию условий для шантажа граждан Украины, вымогательств и манипуляций.

Как известно, информация о различных сторонах жизни человека будет храниться в единой базе данных. Также будет создана база данных отпечатков пальцев населения Украины.

Концентрация всей полноты власти в руках владельцев единого реестра способна привести к установлению диктатуры и попранию прав граждан.

Также опасность кроется в установлении системы абсолютного контроля за расходами граждан. Если сделать обязательной идентификацию покупателя при совершении торговых операций, с последующим централизованным накоплением информации о расходах, определить налогооблагаемый доход не составит труда – достаточно сравнить потраченные средства, с задекларированным доходом. Что сегодня уже реализуется внесением изменений в постановление Кабмина №199 от 2002 года.

Манипуляции с Законом могут привести к махинациям с имуществом граждан и неконтролируемому росту преступности в этой сфере, а также - к росту черной трансплантологии и многим другим проблемам.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН?

В первую очередь - это Запад. Тотальный контроль за населением позволит завершить процесс «інтеграції до європейської спільноти», а по сути - колонизации Украины.

Во-вторых – это коммерческие структуры, специализирующиеся на «распиле бюджетных средств», которые могут быть задействованы на разных этапах реализации проекта.

Что же делать в условиях, когда дебют биодокумента все же состоялся?

Президент поручил выдать в этом году всем украинцам биометрические паспорта

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Стоит обратить внимание на идентификацию и верификацию человека (идентификация это – определение человека, верификация - это определение соответствия документа и человека. – Авт.) Какими методами их возможно реализовать в нашей действительности?

Тема введения биопаспортов в этом фокусе подачи практически не рассматривалась. Хотя на самом деле именно здесь скрыты ответы на многие вопросы.

Итак, процесс идентификации является обязательной составляющей любого юридически значимого действия. Лицо, которое идентифицируется, как определенная личность, получает право осуществлять от имени этой личности допустимые юридические действия. Другими словами, если человек «А» идентифицируется системой как человек «В» то он может, к примеру, распорядится имуществом человека «В».

Список злоупотреблений по такой схеме весьма велик. Наиболее наглядным примером служат махинации с кредитными картами, на долю которых приходятся злоупотребления, исчисляемые сотнями миллиардов долларов во всем мире.

При операциях с кредитными карточками верификация владельца и карточки осуществляется по коду. Правильно набранный код определяет личность как владельца карты. Злоумышленники сотнями способов заполучают такие коды, и далее, используя поддельную карточку и верифицируясь по раздобытому коду как владелец счета, «материализуют свою бескорыстную любовь к деньгам».

Злоупотребления в сфере биометрических паспортов могут иметь куда более серьезные последствия, чем воровство средств с кредитной карты. Особенно в условиях глобальной системы автоматической идентификации человека. Потому верификация, или сравнение, на предмет соответствия определенного признака, внесенного в документ - с таким же признаком человека, предъявившего документ, приобретает ключевое значение.

К тому же, система должна удовлетворять весьма жестким требованиям. Как минимум, верификация и идентификация должны иметь стопроцентную точность. Аппараты, обслуживающие систему, должны быть недорогими в эксплуатации.

Продолжительность верификации должна длиться считанные секунды, а то и доли секунд. Признаки, внесенные в систему, должны быть применимы для всего населения планеты, всех социальных и возрастных групп. Подделки и вмешательства посторонних в систему должны исключаться. К тому же способ верификации и идентификации человека должен быть пригодным для использования в финансовой сфере.

Один из возможных способов идентификации человека по его биометрическим характеристикам основывается на уникальности множества биометрических параметров человека. Но это сегодня невыполнимо: исследуемые методы либо дорогостоящие, либо не защищают от подделок, либо имеют значительные погрешности при верификации, или имеют другие недостатки. Так самый распространенный метод верификации - по отпечаткам пальцев человека - весьма ненадежен из-за возможности легко их подделать. Как подделать отпечатки пальцев на самом простом офисном оборудовании, показано в ролике. Осуществить такую подделку может каждый.

Верификация же по оцифрованному образу лица весьма дорогостоящая, и не исключает ошибок, если лицо человека претерпит увечья, изменения черт лица в следствии болезней, возрастных физиологических изменений - с момента рождения и до старости и т.д.

В Украине в качестве идентифицирующих применяются именно эти два вышеприведенных признака. Впрочем, так же, как и в Кении.

И хотя все биометрические методы идентификации не удовлетворяют вышеприведенным требованиям, биометризация семимильными шагами шагает по миру.

Недавно на этом сайте был опубликован материал о выдаче биометрических документов жителям Кении, в частности - кочевым племенам массаи. Они, в отличие от Украины, борются не за безвизовый режим с Европой, а пытаются таким образом защитить выборную кампанию, от "жутких политических подтасовок".

Существуют международные требования ICAO по биометрической идентификации, где в п.9 гл.3 приложения 9 «Упрощение формальностей» обязательным является только один биометрический параметр - оцифрованный образ лица, остальные - добровольные. Требования ICAO обязательны для всех стран-участниц, а это все мало-мальски цивилизованные страны, значит, в качестве основного идентифицирующего признака выбран именно оцифрованный образ лица человека, или трехмерная фотография. Но как мы уже указывали выше, этот метод верификации далеко не совершенен, и точно не подходит для реализации его во всем мире.

КАК РЕШИТЬ ЗАДАЧУ ВЕРИФИКАЦИИ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПЛАНЕТЫ?

Как будет решаться задача верификации всего населения планеты?

Ответ на этот недоуменный вопрос находится в том же документе ICAO. В нем в качестве еще одного обязательного параметра, но не биометрического, находим пункт о машиносчитываемой информации. Ее сейчас можно увидеть в украинском заграничном паспорте внизу на поликарбонатной странице. Это нижняя строка, в которой между символами «

Такая запись совпадает с международным стандартом ISO 11784/11785, структура кода, или имя человека для чипа. В этой технологии идентифицирующим признаком служит цифровой идентификатор, известный в Украине как ИНН. Идентификация осуществляется именно по этому номеру. При этом такая идентификация соответствует всем вышеперечисленным требованиям.

КАК ПРОЧНО ПРИВЯЗАТЬ ЧИП К ЧЕЛОВЕКУ?

Но как же быть с верификацией или проверкой принадлежности документа конкретному человеку? Первый вариант решения проблемы - это имплантация чипа в тело человека, о чем многократно писалось в контексте применения для идентификации личности имплантанта «Verichip». Но такая имплантация у нас не предусмотрена нормативными документами. Тогда как же намертво привязать чип к человеку?

Ответ на этот вопрос становится очевидным, после ознакомления с описанием патента Томаса Хитера, США №5878155 от 2.03.1999 под названием «Метод верификации идентичности человека в процессе электронных торговых транзакций».

Согласно этому патенту: «Настоящее изобретение разрешает проблемы, присущие другим методам. Уникальный штриховой код или уникальный знак вытатуировывается с применением невидимых чернил на личности. Татуировка может быть как временная, так и постоянная и может располагаться на любом подходящем месте человеческого тела, предпочтительнее всего на предплечье. Когда личность пожелает совершить торговую операцию, татуировка подлежит сканированию сканнером».

Под другими методами здесь упоминается о том, что: «На протяжении Холокоста нацисты татуировали руки евреев уникальным идентификационным номером… ни один из этих методов не подходит на практике для целей электронных сделок. Во-первых, общественное сознание диктует, что любая маркировка людей не должна быть заметной, как была заметной нумерация жертв Холокоста».

Хотя сведений о методике нанесения такой татуировки сам патент не содержит, а лишь указывает на применение невидимых чернил, другие ресурсы дают определение этого метода, как метода нанесения штрих-кода на кожу человека посредством лазерной татуировки.

В этом случае, если человеку при помощи какой-то несмываемой технологии нанести номер на лоб, способом незаметным для человеческого глаза, тогда решаются проблемы - как идентификации человека, так и верификации карточки и ее владельца. Ведь если номер, нанесенный на человека, не совпадает с номером на карточке, тогда никаких операций не провести. Подделать такое начертание технически не возможно, точность верификации близка к 100%, стоимость эксплуатации - копеечная, скорость верификации - доли секунд. В торговых сделках эта система давно отработана.

В таких условиях возникает огромная опасность того, что именно во время сканирования оцифрованного образа человека, цифровое имя в виде штрих-кода будет вытатуировано на челе человека. Для этого есть все предпосылки, техническая возможность, обусловленная потребность, и добровольное согласие многих людей.

Биопаспорт в Украине будет выдаваться с согласия человека, что будет включать в себя и процедуру снятия биометрических данных. Нанесение начертания, описанного в патенте Томаса Хитера, будет включено в эту процедуру по умолчанию.

В пользу этого предположения также выступает и тот факт, что процедура снятия оцифрованного образа человека проводится, в том числе и для младенцев. Следующая «фотография» будет делаться только по достижению 10-летнего возраста.

Спрашивается, как и кто сможет по фотографии младенца опознать 5-летнего мальчика? К тому же, та альтернатива, которая содержится в ст. 16 закона №5492 от 20.11.2012 года, все равно обяжет каждого пройти процедуру сканирования трехмерного образа человека. Хотя куда проще, было бы дать существующим бумажным документам статус альтернативных, это и несравнимо дешевле, и не создает никаких хлопот государству, поскольку система их выдачи и функционирования уже существует.

Но вместо этого жителей Украины заблаговременно приучали фотографироваться при помощи оборудования госорганов. Известно, что всех желающих получить загранпаспорта заставляли фотографироваться в ОВИРах. Понятно, что начертание, о котором идет речь в данной статье, не наносилось, а вот формирование общественного мнения о безопасности каких-либо процедур с образом человека - имело место.

Небезынтересным, будет и древнее пророчество преподобного Василия Нового, в котором его ученик Григорий описывает следующее: «Таже по сих отлучи Господь ин собор от шуих, и се, прииде полк лукав и скверен паче инех, ихже очи бяху темни и мрачни паче инех, на челех же своих писания имуще, глаголющее: „сатана“, в десных руках имуще дщицы, на нихже написано: „Отвержение“» . Как видно из приведенного текста, карточки в руках и начертание на лбу существуют одновременно, кто имеет карточку - у того и начертание на лбу, и с другой стороны, у кого начертание на лбу - у того и карточка в руках.

Таким образом, с огромной степенью вероятности, при снятии такого биометрического параметра как оцифрованный образ лица человека, будет наноситься невидимое для человеческого глаза начертание на лоб. В машиносчитываемом виде будет записан личный номер человека, имеющий в терминах закона №5492 от 20.11.2012 называние - «унікальний номер запису в Реєстрі».

Даже если во время сканирования лица начертание на человека нанесено не будет, то если из-за махинаций или подделок биодокументов люди могут утратить средства к существованию. Тогда нанесения начертания на тело или имплантации чипа в тело - не избежать, это будет продиктовано обеспечением безопасности.

Биометрия - это хорошо разрекламированная иллюзия безопасности и удобства. Удобство заключается в том, что объект с чипом легко управляем. Если человек согласится на паспорт с чипом, то его документ станет легко и удобно идентифицируемым, сам же человек полностью манипулируемым. Поэтому биометрический документ - это точка невозврата, пройдя ее, назад вернуться невозможно, дальше – только неминуемое нанесение "начертания зверя", которое и есть вечная погибель.

Пикантность ситуации заключается также в том, что получить какие-либо свидетельства о проводимых манипуляциях с человеком во время снятия оцифрованного образа лица, невозможно. После нанесения начертания тем, кто осуществляют нанесение начертания, незачем сознаваться в его нанесении. А посвященные во все тонкости процесса, тоже будут молчать или отнекиваться под любым предлогом.

Согласно стиха 9 главы14 «Откровения Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова» мы знаем, что: «кто поклонится зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере…» . Другими словами начертание – это стопроцентный конец, погибель - и в этой и в будущей жизни.

Потому только проявление бдения и трезвения, и неучастие в делах бесплодных тьмы, о которых предупреждает Церковь, является гарантией непринятия начертания «зверя», и сохранения своей души от вечной погибели.

Все остальное это – игра, по правилам «зверя», на территории «зверя», которая обязательно окончится «начертанием зверя».

Выбор за нами и да сохранит нас Господь от неправильного выбора!



Эксперт по налогообложению Олег Щербанюк – для «УНИАН-Религии»

