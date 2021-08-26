Бельгия и Дания уже завершили эвакуационные полеты. Последний эвакуационный рейс Дании сегодня уже вылетел из Кабула.

Страны постепенно заканчивают выполнять эвакуационные рейсы из Кабула, который захватили боевики движения "Талибан".

В частности, Франция с 27 августа планирует прекратить эвакуацию из Кабула. "Начиная с завтрашнего вечера, мы уже не сможем эвакуировать людей из аэропорта Кабула", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В свою очередь, Дания и Бельгия уже остановили эвакуационные полеты. Последний эвакуационный рейс Дании уже вылетел из страны: на борту 90 гражданских лиц, включая военных и дипломатов. "Летать в Кабул или из него теперь опасно", - прокомментировала министр обороны Трине Брамсен.

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Бельгийский премьер Александр де Кроо подчеркнул, что 25 августа состоялись последние 25 рейсов. Впрочем, следующих уже не будет "учитывая развитие ситуации и в соответствии с договоренностями с другими партнерами". Покинули кабульский аэродром 40 бельгийских военных, которые помогали поддерживать там безопасность, передает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Эвакуация из Афганистана

Движение "Талибан" требует, чтобы эвакуационные рейсы из Кабула страны закончили до 31 августа - США планируют успеть до этой даты.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что угроза теракта в аэропорту Кабула растет с каждым днем, причем речь идет о реальной, а не теоретической опасности.

15 августа спикер политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу страны Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал из страны.

Автор: Ирина Погорелая