Беженцы смогут находиться на базах до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

США и Испания договорились использовать военные базы в Испании для приема афганцев, работавших на правительство США.

Как сообщает Радио Свобода, президент США Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес достигли соглашения по этому поводу накануне.

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Согласно соглашению, базы Морон-де-ла-Фронтера возле Севильи и Рота возле Кадиса могут использоваться для беженцев из Афганистана до тех пор, пока не будет организовано их перемещение в другие страны.

Также сообщается, что вечером 21 августа на военную базу под Мадридом прибыл самолет со 110 афганскими беженцами и их семьями, в том числе 36 человек, которые работали на администрацию США в Афганистане.

База используется для размещения афганских беженцев, которые работали с Европейским Союзом, и их родственников. Затем, как ожидается, они переедут в другие страны ЕС.

Эвакуация украинцев из Афганистана:

Утром, 22 августа, в Киев из захваченного талибами Кабула прибыл военно-транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными украинцами и иностранцами.

До этого Украина уже эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. При этом украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

Автор: Татьяна Герасименко