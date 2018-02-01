В Оттаве вандалы-расисты осквернили мечеть портретами Гитлера

Полиция канадской столицы Оттавы расследует ненавистническое преступление, совершенное против мечети на западе города. На стенах культового сооружения прихожане обнаружили надписи расистского содержания и портреты Адольфа Гитлера, сообщает IslamNews.

Полицию к мечети Джами Умар вызвали во вторник рано утром – спустя буквально день после того, как по всей Канаде вспоминали жертв теракта в мечети Квебек-Сити по случаю годовщины этой трагедии. И в Оттаве, и в самом Квебеке проводились мемориальные мероприятия в честь погибших прихожан мечети, причем в последнем на поминальном вечере присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие высокопоставленные лица.

Годовщина трагедии в доме Аллаха не смутила вандалов-расистов, которые решили осквернить столичную мечеть изображениями печально знаменитого фашиста. Местные власти выразили негодование по поводу случившегося, тем более что акт вандализма оказался приурочен к годовщине теракта в мечети.

«Я разочарован тем, что вижу расистские постеры на нашей мечети в Белл-Корнерс. Это неприемлемо, и мы все это осуждаем», — заявил член городского совета Оттавы Рик Кьярелли.

«Нетерпимости и ненависти нет места в нашем обществе», — также отметила член канадского парламента Лиза Мак Леод.