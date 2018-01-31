В Канаде отметили годовщину теракта в квебекской мечети

Тысячи людей собрались в канадском Квебеке, чтобы почтить память гибели шести мусульман, убитых в прошлом году. Данное событие стало кульминацией четырехдневных траурных мероприятий, проводимых различными общинами Канады, сообщает IslamNews.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил на торжественной мемориальной церемонии, приуроченной к годовщине теракта в городской мечети Квебек-Сити.

Канадский премьер поддержал местную мусульманскую общину / ottawacitizen.com

Канадский премьер прибыл на поминальный митинг вместе с главой правительства Филиппом Куйяром и другими высокопоставленными политиками, чтобы поддержать местную мусульманскую общину и вспомнить шестерых прихожан исламского центра Квебек-Сити, убитых террористом-исламофобом Александром Биссоннеттом год назад.

«Это наш моральный долг перед жертвами – встать во весь рост, высказаться четко и ясно против исламофобии и всех форм дискриминации», — заявил Трюдо.

Лидер Консервативной партии Эндрю Шир, выступая перед сотнями участников митинга, назвал трагедию января прошлого года «актом терроризма, потрясшим весь регион» и «ненавистническим преступлением».

Напомним, 29 января 2017 года во время вечерней молитвы двое людей в масках ворвались в Исламский культурный центр - крупнейшую мечеть города Квебек, и начали беспорядочную стрельбу по находившимся в здании прихожанам. В результате теракта погибло шестеро людей.