В Польше прошли акции протеста против мигрантов и строительства исламского центра

В польских городах Белосток, Гура-Кальвария и Бяла-Подляска на востоке страны прошли акции протеста против размещения в стране мусульман и открытия нового мусульманского центра на деньги Саудовской Аравии. В демонстрациях приняли участие сотни человек, сообщает "Радио Польша".

Ранее польское правительство обязалось в течение 2 лет принять в Польше около 7 тысяч мигрантов и беженцев, прибывших в Италию и Грецию.

Протесты организованы польскими движениями «Национально-радикальный лагерь», «Национальное движение» и Ассоциация семей «Польская память и национальная идентификация».

«Мы ездим по стране и замечаем, что власти многих небольших городов категорически против приема в Польше исламских мигрантов. Мы хотим мигрантов, но только из стран бывшего СССР, ведь они культурно к нам ближе. Мы говорим „нет” исламским мигрантам», - рассказывает один из организаторов протестов.

В Белостоке активисты организовали пикет у здания центра, который занимается поиском жилья и питания для людей, пытающихся получить в республике статус беженца. "Я не ксенофоб, но…", "Иммигранты - стоп!", "Белосток свободный от иммигрантов", - гласили их лозунги и тексты на плакатах.

Партия "Кукиз-15" проводит в Польше сбор подписей для организации референдума по проблеме беженцев. Они хотят, чтобы граждане выразили свое мнение по вопросу размещения в стране мигрантов в рамках европейской программы переселения прибывших в Европу беженцев.

Напомним, что несколько дней назад власти Польши выступили против строительства на территории страны исламского центра.