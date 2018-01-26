В Польше прошли акции протеста против мигрантов и строительства исламского центра

15:46, 26 января 2018
Мир
117 0
Поляки не хотят видеть мусульман в своей стране / radiopolsha.pl

Ранее польское правительство обязалось в течение 2 лет принять в Польше около 7 тысяч мигрантов и беженцев, прибывших в Италию и Грецию.

Протесты организованы польскими движениями «Национально-радикальный лагерь», «Национальное движение» и Ассоциация семей «Польская память и национальная идентификация».

«Мы ездим по стране и замечаем, что власти многих небольших городов категорически против приема в Польше исламских мигрантов. Мы хотим мигрантов, но только из стран бывшего СССР, ведь они культурно к нам ближе. Мы говорим „нет” исламским мигрантам», - рассказывает один из организаторов протестов.

В Белостоке активисты организовали пикет у здания центра, который занимается поиском жилья и питания для людей, пытающихся получить в республике статус беженца. "Я не ксенофоб, но…", "Иммигранты - стоп!", "Белосток свободный от иммигрантов", - гласили их лозунги и тексты на плакатах.

Партия "Кукиз-15" проводит в Польше сбор подписей для организации референдума по проблеме беженцев. Они хотят, чтобы граждане выразили свое мнение по вопросу размещения в стране мигрантов в рамках европейской программы переселения прибывших в Европу беженцев.

Напомним, что несколько дней назад власти Польши выступили против строительства на территории страны исламского центра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter