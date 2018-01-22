Власти Польши выступили против строительства на территории страны исламского центра, профинансировать которое хотят власти Саудовской Аравии. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на статью для радиостанции RMF FM священника Тадекша Исакович-Залеского.

Появиться исламский культурно-образовательный центр должен в городе Белосток на востоке Польши. Католический священнослужитель, в частности, рассказал, что участвовал во встрече президента Польши Анджея Дуды с представителями национальных и этнических меньшинств, которая прошла в Варшаве. На встрече муфтий Томаш Мицкевич, представляющий объединение польских татар, сообщил, что в Белостоке будет построен «величественный мусульманский центр культуры и образования».

«В этом, возможно, не было бы ничего особенного, если бы спонсором не являлась Саудовская Аравия», - отметил Исакович-Залеский. По его словам, польских татар он «очень уважает», однако, «их зависимость от радикального течения ислама из Саудовской Аравии несет опасность как для польского государства, так и для них самих».

На информацию о возможном появлении в Польше фактически саудовского исламского центра уже отреагировал министр внутренних дел страны Йоахим Бруджиньский. Он сообщил, что уже поручил соответствующим департаментам министерства внутренних дел и администрации мониторинг этого дела», а также заявил, что «ортодоксальные саудовские ваххабиты не должны поддерживать польских татар, которые всегда могли рассчитывать на поддержку собственной отчизны».