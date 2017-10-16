Патриарх Кирилл говорил об украинских законопроектах на ассамблее Межпарламентском союзе, куда съехались делегации 150 стран

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл увидел в «религиозных» украинских законопроектах попытку сделать Украинскую Православную Церковь "орудием внутриполитической борьбы".

Об этом он сказал в своем выступлении на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Санкт-Петербурге, сообщает Патриархия.ru.

«Сожалея об отсутствии на данном собрании украинских парламентариев, не могу не упомянуть о продолжающихся законодательных попытках дискриминировать Украинскую Православную Церковь, только за то, что она находится в канонической связи с Московским Патриархом», - заявил Предстоятель РПЦ.

По его мнению, законодательные попытки дискриминировать УПЦ «создадут правовые условия для бюрократического вмешательства во внутренние дела приходов и епархий, привнесут еще больший религиозный раскол в украинское общество».

«Подобные законодательные инициативы хотят сделать верующих и Церковь орудием внутриполитической борьбы. Это абсолютно недопустимо. Прошу вас обратить на данную ситуацию самое серьезное внимание», - заключил Патриарх Кирилл.

Также Предстоятель РПЦ вспомнил Крестный ход за мир в Украине как пример того, что УПЦ «выступает за внутринациональный мир, в то время как радикально настроенные деятели стремятся вовлечь ее в политическую борьбу».

Как сообщал УНИАН, в мае этого года более 10 тысяч верующих Украинской Православной Церкви провели молитвенное стояние возле Верховной Рады. Люди выражали несогласие с законопроектом № 4128, способным узаконить «церковное рейдерство», и законопроектом № 4511, который способен дискриминировать УПЦ и предусматривает государственный контроль в ее делах.

*** Межпарламентский союз основан в 1889 году для координации действий парламентов мира, объединяет парламенты 173 государств.

На официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга сообщается о том, что российская сторона дала гарантии беспрепятственного въезда в страну всем зарубежным участникам мероприятия, независимо от того, находятся ли они в российских ограничительных списках, принятых в ответ на западные санкции.

Свое участие подтвердили около 100 председателей зарубежных парламентов и делегации из более чем 150 стран.