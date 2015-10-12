В Риме открыли памятник князю Киевскому Владимиру Великому

11 октября в Риме был открыт памятник князю киевскому Владимиру Великому, крестителю Руси.

Об этом сообщает в своем Facebook посольство Украины при Святом Престоле (Ватикан).

Памятник открыт на территории комплекса собора Святой Софии.

В текущем году исполняется 1000 лет со дня смерти Владимира Великого, что отражено в надписи на памятнике.

Святая София – греко-католический собор в Риме, сооруженный в конце 1960-х годов патриархом Иосифом Слепым. Он является частью комплекса Украинского католического университета имени святого Климента в Риме.

Напомним, 25 февраля Главой государства был подписан указ об общегосударственном чествовании памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого в связи с 1000-летием его упокоения.