Президент Украины подписал указ об общегосударственном чествовании памяти святого равноапостольного князя Владимира

По сообщению официального интернет-представительства Президента Украины Петра Порошенко, 25 февраля Главой государства был подписан указ об общегосударственном чествовании памяти святого равноапостольного князя Владимира Великого в связи с 1000-летием его упокоения.

Указом Президента предусматривается подготовка и проведение на общегосударственном уровне соответствующими органами центральной и местной государственной власти ряда мероприятий, чествования, освещения и популяризации исторического наследия святого Владимира Великого.

Согласно подписанного указа, особое внимание организаторами мероприятий должно быть уделено «важности принятия христианства для развития украинского общества как неотъемлемой части европейской цивилизации».

Официальное интернет-представительство Президента Украины