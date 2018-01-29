Всеукраинский фестиваль духовных песнопений в Днепре объединил 1300 учасников со всей Украины

В воскресенье, 28 января, гала-концертом и церемонией награждения лауреатов завершил свою работу XXV Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству». Под сводами Днепровского театра драмы и комедии выступило около 1300 участников из 11 областей Украины, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии УПЦ.

Организаторами певческого форума являются Днепропетровская епархия УПЦ и Днепровский городской совет. Этот юбилейный фестиваль собрал под своим омофором 73 певческих коллектива и более тысячи участников.

В церемонии вручения дипломов участников фестиваля и награждения победителей принимали участие мэр г. Днепра Борис Филатов и управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Все участники и лауреаты юбилейного фестиваля получили дипломы, благословенные архипастырские грамоты и ценные подарки.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за помощь и поддержку проводимых в городе фестивалей духовных песнопений владыка Ириней наградил мэра г. Днепра Бориса Филатова одним из высших орденов Украинской Православной Церкви – орденом Рождества Христова. Мэр города поблагодарил за столь высокую оценку его трудов и пожелал чтобы в нашей стране наступил долгожданный мир и выдавались только церковные ордена.