Всеукраинский фестиваль духовных песнопений в Днепре объединил 1300 учасников со всей Украины

22:11, 29 января 2018
Общество
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В фестивале приняли участие участники из 11 областей Украины / dnipropetrovsk.church.ua
В фестивале принимали участие аматорские и профессиональные коллективы

Организаторами певческого форума являются Днепропетровская епархия УПЦ и Днепровский городской совет. Этот юбилейный фестиваль собрал под своим омофором 73 певческих коллектива и более тысячи участников.

В церемонии вручения дипломов участников фестиваля и награждения победителей принимали участие мэр г. Днепра Борис Филатов и управляющий Днепропетровской епархией митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Победителей награждали Борис Филатов и митрополит Ириней / dnipropetrovsk.church.ua

Все участники и лауреаты юбилейного фестиваля получили дипломы, благословенные архипастырские грамоты и ценные подарки.

По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия за помощь и поддержку проводимых в городе фестивалей духовных песнопений владыка Ириней наградил мэра г. Днепра Бориса Филатова одним из высших орденов Украинской Православной Церкви – орденом Рождества Христова. Мэр города поблагодарил за столь высокую оценку его трудов и пожелал чтобы в нашей стране наступил долгожданный мир и выдавались только церковные ордена.

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