В Днепре открылся Всеукраинский фестиваль духовных песнопений "От Рождества к Рождеству"

Вечером 26 января на главной сцене Днепровского академического театра драмы и комедии состоялась церемония открытия юбилейного XXV Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству», который проводиться по благословению управляющего Днепропетровской епархией митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Об єтом сообщается на сайте Днепропетровской епархии УПЦ.

Организаторами певческого форума являются Днепропетровская епархия УПЦ и Днепровский городской совет. Этот юбилейный фестиваль собрал под своим омофором 73 певческих коллектива и около 1300 участников.

Официальную церемонию открытия предварило вокально-театральное представление на тему евангельского повествования о Рождестве Христове.

Владыка Ириней в своем приветственном слове отметил важность подобных песенных форумов, которые объединяют людей из разных уголков Украины в едином стремлении славить Родившегося Богомладенца.

Сразу после официального открытия фестиваля на сцене Днепровского театра драмы и комедии начались выступления участников, которых будет оценивать представительное жюри во главе с управляющим Днепропетровской епархией митрополитом Днепропетровским и Павлоградским Иринеем. В составе жюри: викарий Днепропетровской епархии архиепископ Новомосковский Евлогий; настоятель Свято-Успенского храма с. Голубовка Новомосковского района архимандрит Иаков (Бобух); настоятель храма в честь святителя Феодосия Черниговского с. Новоалександровка Днепровского района протоиерей Дмитрий Феднов; заслуженный работник культуры Украины, преподаватель ДАМ им. Глинки Вячеслав Яковлевич Таран; хормейстер, преподаватель хорового искусства педагогического колледжа ДНУ им. О. Гончара Ольга Петровна Пучкова; солистка Днепропетровской областной филармонии им. Леонида Когана, преподаватель ДАМ им. Глинки Екатерина Юрьевна Мыколайко.

В первый день прослушиваний выступили коллективы из Днепропетровского региона, среди которых и хорошо известные слушателям мужской камерный хор «Воскресение» (регент Елена Вознесенская), хор «Экклесия» Свято-Успенского кафедрального собора г. Днепра (регент Ангелина Ничипорук), архиерейский хор Свято-Троицкого кафедрального собора (регент Дмитрий Рогов), народная хоровая капелла «Просвiта» им. Анатолия Кулагина Днепровского национального университета им. Олеся Гончара (руководитель Ованес Алексанян), а также новые участники, такие как хор учащихся старших классов ДМШ № 3 г. Днепра (руководитель Татьяна Ярошенко), хор «Величання» общеобразовательной православной Свято-Успенской школы при Свято-Успенском кафедральном соборе г. Днепра (регент Ангелина Ничипорук) и другие.

В субботу, 27 января, на сцене выступила большая часть участников, среди которых хоровые коллективы из Киева, Харькова, Никополя, Ровно, Одессы, Хмельницкого, Бердичева, Мариуполя, Черкасс, Сум, Винницкой области и Днепропетровского региона.

Сегодня, 28 января, состоится церемония закрытия фестиваля и гала-концерт победителей и лауреатов.