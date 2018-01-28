Чемпион мира WBO и WBC Александр Усик накануне поединка просил молитв и благословения Митрополита Онуфрия

В суботу, 28 января, в Риге состоялся полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии между латышом Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком. Украинский боксер победил латыша и завоевал путевку в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS), а также объединил пояса чемпиона по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает "112".

За десять дней до поединка,17 января, Александр Усик встречался с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием в резиденции Предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Архипастырь пожелал боксеру здоровья и Божьего благословения в спортивной деятельности, которая прославляет украинскую державу во всем мире. Послучив благословение Предстоятеля УПЦ, Александр Усик стал чемпионом мира WBO и WBC.