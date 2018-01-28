Чемпион мира WBO и WBC Александр Усик накануне поединка просил молитв и благословения Митрополита Онуфрия

20:42, 28 января 2018
Общество
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Александр Усик входит в список лучших боксеров-тяжеловесов мира / 112.ua

За десять дней до поединка,17 января, Александр Усик встречался с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием в резиденции Предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед боем боксер получил благословение Блаженнейшего митрополита / news.church.ua

Архипастырь пожелал боксеру здоровья и Божьего благословения в спортивной деятельности, которая прославляет украинскую державу во всем мире. Послучив благословение Предстоятеля УПЦ, Александр Усик стал чемпионом мира WBO и WBC.

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