Чемпион мира по боксу Александр Усик в свой день рождения подарил Митрополиту Онуфрию боксерские перчатки

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 17 января встретился с известным украинским спортсменом, боксером Александром Усиком.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, встреча состоялась в резиденции Предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Александра Усика сопровождал его тренер Сергей Ватаманюк. Во встрече также принял участие архиепископ Климент.

Украинский боксер поздравил Предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками, и подарил Его Блаженству на память свои боксерские перчатки с автографом.

Прославленный чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и попросил молитв у Блаженнейшего Владыки.

Архипастырь пожелал гостю здоровья и Божьего благословения в спортивной деятельности, которая прославляет украинскую державу во всем мире.

***Александр Усик – украинский профессиональный боксер, родился 17 января 1987 года в Симферополе. Он является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBO, олимпийский чемпион (2012), чемпион мира (2011), чемпион Европы (2008), многократный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины. По версии авторитетного боксерского издания The Ring", Александр Усик в 2017 году поднялся на первую строчку рейтинга лучших боксеров-тяжеловесов мира.