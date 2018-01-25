Активисты националистической организации С14 заблокировали офис СПЖ (фото)

В Киеве 25 января приблизительно в 15.00 члены националистичной организации С14 заблокировали офис "Союза православных журналистов". Об этом сообщает сайт uoj.org.ua. Также прямая трансляция велась на странице в Фейсбук организации С14.

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"Молодые люди были в масках. У входа в редакцию дежурят приблизительно 10 человек во главе с активистом Евгением Карасем. Свои требования члены С14 пока не озвучили. Праворадикалы сообщили, что намерены «никого не выпускать»", - сообщил сайт СПЖ.

В настоящий момент прямая трансляция из офиса СПЖ приостановлена, но С14 обещает ее продолжить.

Как сообщал "УНИАН-Религии", 8 января организация С14 совершила попытку заблокировать въезд на территорию Киево-Печерской лавры. Участники акции развернули плакаты "ФСБ, вон из лавры" и "Нет" московской агентуре".

*** СПЖ (uoj.org.ua) - организация, которая возникла в 2015-м году, как частная инициатива группы православных христиан, позиционирует себя, как информагенство, которое занимается освещением жизни Украинской Православной Церкви, действует по законам Украины.